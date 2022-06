Uomini e Donne, Luca Salatino frena? ''C’è un ostacolo con Soraia Allam''

Gossip TV

Luca Saltino e Soraia Allam hanno problemi di coppia dopo la scelta a Uomini e Donne? Parla l’ex tronista romano.

Da quando hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne, dopo una scelta emozionante e inaspettata, Luca Salatino e Soraia Allam sono stati protagonisti di svariati pettegolezzi. Tra presunte crisi e separazioni repentine, l’ex tronista romano si trova costretto a confessare che esiste realmente un ostacolo per la relazione con la giovane di Como.

Uomini e Donne, Luca Salatino fa un’amara confessione

Dopo lunghi mesi di percorso a Uomini e Donne nelle vesti di tronista, Luca Salatino ha deciso di lasciare il programma con Soraia Allam, preferendola alla rivale Lilli Pugliese. Il romano ha confessato più volte di aver capito di provare qualcosa di forte per Soraia proprio nei momenti più bui, ovvero quando la corteggiatrice si è allontanata, pensando di aver perso per sempre Luca a causa dell’arrivo in studio di Aurora Colombo. Tra alti e bassi Luca e Soraia sono riusciti a trovare una strada in comune e ora si vivono lontano dalle telecamere, non senza suscitare qualche critica.

Secondo alcuni telespettatori, infatti, Luca e Soraia sarebbero ben lontano dall’essere una coppia affiatata e, mentre Gemma Galgani non nasconde il proprio dolore, il romano viene accusato di prestare maggiore attenzione al rapporto con l’amico Matteo Ranieri piuttosto che a quello con la fidanzata. Nonostante le polemiche, i due giovani volti del Trono Classico si stanno vivendo il più possibile, anche se Salatino non può nascondere che c’è un grande problema nella coppia.

“La amo, ma c’è un ostacolo ovvero la distanza - rivela il tronista a Nuovo Tv - Vogliamo trascorrere tanto tempo insieme”.

Insomma, Luca soffre parecchio la distanza che lo separa da Soraia, che vive in pianta stabile a Como. Nonostante entrambi facciano di tutto per potersi assentare qualche giorno dal lavoro e trascorrere del tempo insieme, questo non sembra sufficiente e la coppia ormai, contrariamente a quanto dichiarato inizialmente, non può fare a meno di pensare alla convivenza.

