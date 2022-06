Uomini e Donne, Gemma Galgani non nasconde la tristezza: ''Nel mio cuore sempre''

Gossip TV

Gemma Galgani pubblica un post strappalacrime su Instagram, ecco cosa è successo alla dama di Uomini e Donne.

Per Gemma Galgani arriva sempre un momento dell’anno in cui nascondere il dolore è veramente impossibile. La dama del trono over di Uomini e Donne ha pubblicato un post su Instagram per ricordare il suo amatissimo Pirpicchio, guadagnandosi l’affetto dei suoi fan che sanno quanto il gattino dal pelo grigio ha significato per lei.

Uomini e Donne, tutto il dolore di Gemma Galgani

Gemma Galgani ha raccontato la sua vita tra le pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne, dimostrando di aver avuto un passato molto movimentato, contornato d’arte e da una famiglia unita seppur con le sue imperfezioni, per poi parlare anche in studio dell’amore smisurato che ha provato per Piripicchio, il gatto che l’ha accompagnata per lunghissimi anni con le sue fusa e la sua lealtà. Gemma non ha nascosto di aver sofferto profondamente per la scomparsa del suo adorato animale domestico, che per lei era quasi come fosse un figlio.

Così, con l’appoggio del popolo di Instagram, Gemma ha pubblicato un video strappalacrime sull’amico a quattro zampe. Galgani ha dichiarato di avere Piripicchio sempre nei suoi pensieri, dove certamente non c’è il cavaliere che l’ha chiamata cicciona. Dopo la fine di Uomini e Donne, la torinese è uscita in esterna con un nuovo pretendente, ma sembra che questa avventura si sia conclusa in breve tempo dato che Gemma si mostra tutta sola e spensierata in vacanza.

C’è chi crede che Galgani ormai sarà fatta fuori dal programma di Canale5, per dare spazio a nuovi volti come quello di Ida Platano, tornata al centro delle polemiche dopo il tentativo fallito con Riccardo Guarnieri e le minacce di morte sui social. Secondo alcune indiscrezioni, poi, Gemma sarebbe addirittura in procinto di firmare per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che torna a settembre con la conduzione di Alfonso Signorini, anche se né lei né il presentatore hanno confermato lo scoop.

