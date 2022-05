Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Allam distanti: lei si schiera con la rivale del tronista?

Gossip TV

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Soraia Allam si mostra con Federica Aversano, la corteggiatrice che fece infuriare Luca Salatino.

Dopo mesi di permanenza nello studio di Uomini e Donne, Luca Salatino ha fatto la sua scelta, lasciando il programma di Maria De Filippi con Soraia Allam. La coppia non si è ancora mostrata insieme, ma c’è chi pensa che non sia a causa dei vincoli imposti dalla redazione, bensì per una crisi scatenata dalla vicinanza tra la corteggiatrice e Federica Aversano, con la quale Luca ha qualche conto in sospeso a causa di Matteo Ranieri.

Uomini e Donne, Luca e Soraia divisi da Federica Aversano?

Luca Salatino è salito al trono di Uomini e Donne dopo aver ricevuto un sonoro no da Roberta Ilaria Giusti, che ha deciso di concludere il suo percorso nello studio del dating show di Maria De Filippi con Samuele Carniani. Essendosi affezionata la romano, la presentatrice gli ha proposto di ricoprire il ruolo di tronista e lui ha accettato commosso, incentrando il suo percorso sulla conoscenza delle corteggiatrici Lilli e Soraia. La situazione è precipitata quando Luca ha voluto a tutti i costi iniziare a frequentare Aurora Colombo, prendendosi una sonora sbandata per la nuova corteggiatrice e portando Lilli e Soraia all’esasperazione. Aurora, tuttavia, ha lasciato la trasmissione ammettendo di aver capito di non poter essere compatibile con il tronista, deludendo moltissimo Luca che non ha nascosto tutta la sua amarezza.

Dopo aver riconquistato la fiducia delle sue corteggiatrici, Luca ha fatto la sua scelta e ha lasciato Uomini e Donne con Soraia. Una scelta molto criticata dal pubblico, che crede che il romano abbia ripiegato sulla bella corteggiatrice nonostante fosse molto più interessato ad Aurora. Sospetti o meno, Salatino e Soraia sono una nuova coppia ma ai fan non sfugge un dettaglio che getta ombre su questa nuova unione. Durante il percorso, Soraia ha stretto un legame profondo con Federica Aversano, la non-scelta di Matteo Ranieri, che ha sputato veleno sul tronista ligure infastidendo non poco Salatino. Quest’ultimo ha fatto notare più volte a Soraia che, per rispetto della loro conoscenza, non avrebbe dovuto difendere Federica e attaccare Matteo, dal momento che lui è uno dei suoi migliori amici.

Richiesta che, tuttavia, è caduta nel dimenticatoio dato che la corteggiatrice non ha mai smesso di rimanere in contatto con Aversano. Mentre Luca fa una confessione spiazzante, Soraia sta trascorrendo qualche giorno in compagnia di Federica e le due sono più unite che mai. Nulla di strano se non fosse che tutti si sarebbero aspettati di vedere la corteggiatrice sparire dai radar per godersi qualche giorno con Luca. Certamente, la coppia deve attendere la messa in onda della scelta per venire allo scoperto, ma suona comunque bizzarro che Soraia e Luca non si stiano vivendo assiduamente lontano dalle telecamere. È possibile che i due siano già in crisi?

