Uomini e Donne, Anticipazioni: Luca Salatino ha scelto!

Gossip TV

Luca Salatino, tronista di Uomini e Donne, ha fatto la sua scelta nello studio del dating show di Canale5.

Dopo un percorso intenso e complicato, Luca Salatino ha fatto la sua scelta nello studio di Uomini e Donne. Le Anticipazioni ci rivelano chi è la corteggiatrice che ha lasciato il dating show di Maria De Filippi con il tronista romano, per poi aprire un nuovo capitolo nel ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne, ecco chi è la scelta di Luca Salatino

Luca Salatino è stato promosso a ruolo di tronista dopo aver ricevuto un doloroso due di picche da Roberta Ilaria Giusti, che gli preferì il rivale Samuele Carniani. Il romano si commosse molto scoprendo in studio la scelta di Maria De Filippi di dargli questa nuova occasione e ha intrapreso il suo percorso certo di poter trovare la donna della sua vita nel dating show di Canale5. Sin dai primi giorni, Luca ha notato Soraia e Lilli e ha iniziato una lenta scrematura, che si è conclusa con il concentrare il proprio percorso nella conoscenza delle due corteggiatrici. Con il passare del tempo, Soraia e Lilli si sono aperte e hanno permesso a Luca di conoscerle meglio, salvo poi fare passi indietro quando lui ha iniziato a frequentare Aurora Colombo, dimostrandosi molto preso dalla nuova arrivata.

Leggi anche Uomini e Donne, Biagio Di Maro la combina grossa!

Mentre Lilli ha digerito la sbandata di Salatino, scegliendo di giocarsi il tutto per tutto per averlo a suo fianco, Soraia ha eretto un muro e non è stato semplice convincerla a tornare ad essere la ragazza dolce e spensierata di prima, dato che il tronista l’ha ferita molto mettendola da parte per lunghissime settimane. Finalmente si sono tenute le registrazioni della scelta di Luca, stando alle Anticipazioni diffuse da Uominiedonneclassicoeover, che riporta cosa è successo in studio. Salatino, nonostante le ultime discussioni, ha deciso di lasciare Uomini e Donne con Soraia, che gli ha detto sì. Si è formata così una nuova coppia nel programma, nonostante lo scetticismo di alcune persone che credono che Allam sia un rimpiazzo dopo la forte infatuazione che il romano ha provato per Aurora.

Le Anticipazioni riportano anche grandi novità per il Trono Over, che ha visto Tina Cipollari totalmente fuori di testa per la cena tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due ex fidanzati hanno ammesso di sentirsi ancora legati e la dama bresciana sembra intenzionata a riprovarci, nonostante le remore del cavaliere pugliese. La cena tra Ida e Riccardo, tuttavia, si rivelerà essere un vero e proprio disastro, al punto che entrambi racconteranno di aver trascorso la serata a discutere e litigare come non mai. C’è ancora qualche speranza per Riccardo e Ida o la disastrosa cena conferma il sospetto che questa storia d’amore non è recuperabile?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.