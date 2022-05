Uomini e Donne, Luca Salatino confessa: ''Mi ha colto alla sprovvista''

Gossip TV

Luca Salatino commenta l’esterna con Lilli a Uomini e Donne e la sorpresa della madre Rita.

È un rapporto bellissimo quello tra Luca Salatino e la madre Rita Papa, che ha emozionato il pubblico di Uomini e Donne grazie alla sua autenticità. Il tronista romano, prossimo alla scelta, ha commentato la sorpresa della madre durante l’esterna con Lilli Pugliese, poi ha parlato della fine del suo percorso nel dating show di Canale5.

Uomini e Donne, Luca Salatino si commuove per la madre

Sin da quando occupava il ruolo di corteggiatore nello studio di Uomini e Donne, Luca Salatino ha messo in chiaro che la donna della sua vita è sua madre. La signora Rita Papa è una donna eccezionale, dedita alla famiglia, alla quale il romano è riconoscente e della quale avverte la mancanza soprattutto ora, che è giunto alla fine del suo percorso come tronista nel dating show di Canale5. Nel corso dell’ultima esterna con Lilli Pugliese, Pina ha voluto sorprendere suo figlio, riuscendo a farlo commuovere moltissimo.

“Mi ha colto alla sprovvista: all’inizio quasi non mi sono reso conto di cosa stava succedendo, ma quando ho sentito chiamare “lupo” ho capito. Penso che le emozioni più forti non si possano descrivere, ma quell’esterna parla da sé. Io e mia madre siamo stati spalla a spalla tutta la vita - ha confidato Luca la magazine del programma - Nelle mie lacrime c’era tutto quello che abbiamo passato […] Adesso, in questa parte finale: bisogna mettere insieme i pezzi, prendere decisioni importanti, capire quale potrebbe essere la persona giusta… Lilli e Soraia sono due persone molto diverse, ma con ognuna di loro mi immagino una vita fuori, con i suoi pro e i suo contro”.

Leggi anche Uomini e Donne, la scelta di Luca Salatino

Mentre Luca pensa a come trascorrere i primi giorni di libertà con la sua famiglia, sognando un pranzo al mare con le nipotine e un viaggio con la madre, la signora Pina ha fatto una confidenza su Soraia e Lilli, corteggiatrici del romano. “Mi piacciono entrambe, secondo me dovrebbe essere una ragazza che lo sappia prendere che, al contrario suo, sia calma. Mio figlio l’ho sempre visto meglio come corteggiatore”. Insomma, il rapporto tra Luca e la madre è decisamente un esempio positivo per tutti, testimonianza che tra avversità della vita e momenti difficili, è sempre possibile farsi forza l’uno con l’altro in una famiglia.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.