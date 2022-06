Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti mettono tutti a tacere

Gossip TV

Nelle ultime ore dopo la scelta di Luca a Uomini e Donne, Soraia è uscita allo scoperto e ha rivelato come stanno le cose tra di loro.

E’ andata in onda ieri, a Uomini e Donne, la scelta di Luca Salatino che ha concluso il suo percorso sul trono con la scelta di Soraia Ceruti, preferendola a Lilli Pugliese.

Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti mettono tuti a tacere

La scelta andata in onda ieri, è stata registrata lo scorso 18 maggio e negli ultimi giorni nel web impazzavano già le voci di una crisi tra i due e persino un addio.I fan hanno iniziato ad allarmarsi non vedendo la neo coppia comparire insieme sui social. A far discutere il post tramite le Instagram stories di Soraia e il fatto che Luca avesse trascorso diversi giorni dal suo amico Matteo.

Ma ecco nel corso della sertata di ieri, il colpo di scena che tutti aspettavano.

La prima mossa l’ha fatta Luca Salatino: ha riattivato il suo profilo social e ha condiviso una Instagram stories della stazione Centrale di Milano mentre, poco dopo, attraverso alcune Ig Stories dell'ex corteggiatrice, Soraia ha ironizzato proprio con Luca sull'eventualità che si fossero lasciati, ricevendo un bacio da quest'ultimo. La coppia era insieme in macchina, destinazione Como dove hanno trascorso la cena. Un'altra immagine pubblicata da Soraia ha immortalato Luca accompagnato dalla scritta: "My love"

Insomma, i due ragazzi hanno messo tutti a tacere. Nessuna crisi e nessun addio. Luca e Soraia hanno deciso di mostrare come stanno realmente le cose: loro storia d'amore, iniziata da qualche giorno, continua a gonfie vele.

