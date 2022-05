Uomini e Donne, Luca Salatino ha scelto Soraia Allam: la reazione di Lilli è da standing ovation

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Luca Salatino ha fatto la sua scelta. Grande applauso a Lilli Pugliese, che ha incassato con eleganza e ha ricevuto i complimenti dei presenti per la sua bontà d’animo e per la sua lodevole educazione.

Uomini e Donne, Soraia dice sì a Luca Salatino: è lei la scelta

La puntata di Uomini e Donne riprende dalla scelta di Luca Salatino. Dopo aver visto i video delle ultime giornate trascorse con Soraia Allam e Lilli Pugliese prima del fatidico momento, e aver ricevuto l’affetto dei presenti che hanno visto il tronista molto emozionato e agitato, Luca chiede a Maria De Filippi di far entrare in studio Lilli. Il romano inizia il suo discorso con la voce rotta dal pianto, ripercorrendo la conoscenza con la corteggiatrice che, ammette, è stata la prima ad averlo colpito e ad avergli trasmesso forti sensazioni.

Luca ammette di aver nutrito non pochi dubbi, fino a quando lei ha deciso di non presentarsi in puntata, fatto che l’ha portato a riflettere e a superare insieme a Lilli le paure. La corteggiatrice scoppia a piangere, avendo capito che non sarà lei la scelta del tronista e Maria la consola, facendole capire che questo è nulla rispetto a ciò che lei ha affrontato nella vita. I due si abbracciano e Lilli esce dallo studio senza commentare ma evidentemente delusa. Tina Cipollari fa i suoi complimenti a Lilli, che non ha fatto scenate e si è comportata in modo egregio pur non essendo lei la scelta.

Tocca a Soraia raggiungere le temute poltrone rosse al centro dello studio per parlare con Salatino. Il romano ripercorre anche con lei la lunga conoscenza, dichiarando di essere stato folgorato dalla sua positività al punto da smarrirsi quando Soraia ha mostrato cedimenti, allontanandosi. Luca ammette di aver percepito un cambiamento in sé stesso ma estremamente positivo, dal momento che la lontananza gli ha fatto capire quanto le mancasse davvero, ed è per questo che è lei la sua scelta. Soraia, in lacrime, chiede spiegazioni sull’ultima esterna insieme che non è andata esattamente come avrebbe voluto, poi si alza e bacia Luca sotto una cascata di petali, accettando di uscire insieme dal programma.

