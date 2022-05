Uomini e Donne, Soraia Allam conferma l’addio a Luca Salatino? ''È veleno''

Gossip TV

A poche ore dalla messa in onda della scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne, Soraia Allam sorprende i fan.

Mancano poche ora alla messa in onda della scelta di Luca Salatino ma i fan di Uomini e Donne sono certi che tra il tronista e Soraia Allam sia già tutto finito. Ad aumentare i dubbi dei telespettatori del dating show di Canale5 c’è un messaggio della bella corteggiatrice, la quale nelle sue Ig Stories ha condiviso una riflessione che sembra suggerir che la relazione con Luca non è decollata come avrebbe sperato.

Uomini e Donne, Soraia spiazza: con Luca è già finita?

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, dopo la confessione d’amore di Lilli Pugliese, assisteremo alla scelta di Luca Salatino e, grazie alle Anticipazioni, non è un mistero che il tronista deciderà di lasciare il programma con Soraia Allam. La corteggiatrice, nel corso della prima parte dedicata alla scelta, si è mostrata decisamente emozionata, lasciandosi andare alle lacrime e spiegando di avere paura di non poter riabbracciare mai più Luca, al quale ha iniziato ad affezionarsi e per il quale prova forti sentimenti. Soraia non è riuscita a parlare di amore, ammettendo di non sapere neppure classificarlo avendo vissuto pochissime esperienze. Insomma, nonostante le paure e i timori, sappiamo che Allam sarà ripagata dal momento che Luca sceglierà di lasciare lo studio del dating show di Canale5.

Fin qui tutto bene, non fosse che negli ultimi giorni si è parlato di crisi tra Luca e Soraia, dovuta alla lontananza dei due protagonisti del Trono Classico, che hanno trascorso la maggior parte del tempo con i rispettivi amici, Matteo Ranieri e Federica Aversano. Vero è che nessuno può mostrarsi sui social prima della messa in onda della scelta, ma ciò non basta a tranquillizzare l’opinione pubblica, soprattutto dopo che Soria ha pubblicato uno sfogo preoccupante nelle sue Ig Stories.

“C’è una citazione che ricordo a me stessa, perché mi aiuta molto, quando la rievoco: Se un fiore non sboccia, dai la colpa al fiore o all’ambiente che lo circonda? Giusto? Quindi, se questa pianta non fiorisce… dai la colpa alla pianta, controlli la pianta, o controlli il terreno? Controlli la luce, controlli l’aria intorno, l’umidità. Perché è questo il motivo per cui la pianta cresce, giusto? Quindi noi siamo quel fiore. Ma se non stiamo crescendo se non stiamo germogliando o sbocciando nel modo giusto… qual è il tuo ambiente? Con chi stai parlando? Quali profili stai scorrendo? Di cosa sei pieno nel tuo feed? Di cosa parla costantemente la tua mente? Anche se si tratta del tuo corpo. Quando ti guardi e ti fissi su quella parte del corpo, quello è veleno”.

La lunga riflessione condivisa da Allam sembra essere rivolta a Luca e in molti ci hanno visto una conferma terribile: la love story è finita prima di iniziare. Ma sarà veramente così? Non resta che attendere la fine della puntata odierna di Uomini e Donne, quando i due avranno modo di parlar pubblicamente ai loro fan.

