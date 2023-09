Uomini e Donne, Luca Panont e Antonella Perini di nuovo insieme: "Abbiamo parlato e..."

Gossip TV

La coppia di Uomini e Donne formata da Luca Panont e Antonella Perini aveva annunciato la rottura a fine agosto, ma sembra che i due abbiano chiarito e risolto le loro incomprensioni. Ecco cosa è successo!

A fine agosto, con una criptica storia Instagram, Luca Panont aveva rivelato che la relazione tra lui e Antonella Perini, conosciuta nel dating show di Uomini e Donne, il programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, era terminata bruscamente. Dopo un acceso scambio di commenti e storie su Ig, sembra però che tra i due sia tornato il sereno.

Uomini e Donne, Luca Panont e Antonella Perini di nuovo insieme

La notizia della rottura tra i due ex volti di Uomini e Donne era arrivata a ciel sereno una mattina di fine agosto: attraverso il suo profilo Ig, Luca Panont aveva raccontato con grande amarezza della fine della relazione con Antonella Perini, specificando di non conoscere i motivi dietro la scelta della donna di rinunciare al loro rapporto e non mancando di lanciarle qualche frecciatina. La loro storia era passata in sordina nel dating show, ma al di fuori del programma la loro relazione sembrava procedere al meglio.

Qualche mese fa avevano annunciato di essere in attesa di un bambino, ma la gravidanza si era interrotta prima del termine ed entrambi avevano chiesto ai fan di non indagare ulteriormente e di rispettare la loro privacy. A distanza di qualche settimana dalla fine del loro amore, tuttavia, sembra che le cose tra loro si siano risolte: con alcune stories su Ig, Luca Panont e Antonella Perini hanno annunciato di essere tornati insieme. La notizia è stata comunicata dalla coppia durante alcuni giorni di relax che stanno trascorrendo in Sardegna:

"Volevamo dare giustificazioni riguardo quello che ci è successo. Abbiamo avuto delle divergenze, abbiamo litigato tanto, non ci siamo sentiti per qualche giorno."

Anche l'ex dama ha commentato dicendo che le loro reazioni sono state improvvise e impulsive e che "sui social abbiamo scritto cose che non bisognava scrivere". Perciò, hanno voluto rassicurare i fan che la loro storia è più forte che mai, dopo aver chiarito le reciproche incomprensioni:

"In questi giorni abbiamo risolto i problemi e siamo tornati più uniti che mai"

