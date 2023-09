Uomini e Donne, rottura per Antonella Perini e Luca Panont: lo sfogo dell'ex cavaliere

Gossip TV

Una delle coppie del trono over di Uomini e Donne, Antonella Perini e Luca Penont, si sono lasciati in modo brusco e l'ex cavaliere si è sfogato sui social svelando i etroscena. Ecco cosa sappiamo!

Antonella Perini e Luca Panont sono stati una delle coppie del trono over di Uomini e Donne ad aver lasciato insieme la trasmissione di Canale5: la loro storia è proseguita lontano dagli studi e dalle telecamere e sembrava che dovesse procedere a gonfie vele, ma qualcosa ha rotto l'incanto e la coppia ha annunciato di essersi lasciata.

Uomini e Donne, Antonella Perini e Luca Panont si sono lasciati: retroscena e motivi!

A dare la conferma della fine della loro storia è stato Panont, sui social, attraverso delle stories sul suo profilo Instagram. L'ex cavaliere ha voluto anche chiarire alcuni retroscena della rottura con Perini. La coppia aveva lasciato il programma più unita che mai, tanto che qualche mese fa avevano annunciato di aspettare un bambino. La gravidanza, purtroppo, si era interrotta e i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi avevano chiesto ai fan di rispettare il loro dolore e di non chiedere dettagli della dolorosa situazione che stavano vivendo.

A questo, ora, si aggiunge anche la fine del loro rapporto che, stando alle parole di Panont, è stato chiuso per volere soprattutto di Antonella Perini. Dalle parole dell'ex cavaliere emerge tutta l'amarezza e la delusione del comportamento della compagna, tanto che Panont non si è trattenuto dal lanciare delle sottili frecciatine verso di lei:

"Visto che mi state scrivendo in tanti, vi anticipo che non sono stato io a lasciare Antonella. Potete chiedere a lei direttamente, quindi, non vedo il motivo di scrivermi insultandomi. Le motivazioni non le ho ancora capite, rivolgetevi sempre a lei, sicuramente ne sa più di me"

A sua volta Antonella Perini ha lanciato diverse frecciatine tramite le sue storie Instagram, condividendo citazioni e messaggi che lasciano intendere che la colpa in realtà ricada su Panont: "Noi donne travisiamo le parole degli uomini. Quando ci dicono 'ti amo' noi ci facciamo dei viaggi pazzeschi.".Che cosa sarà mai successo tra i due ex partecipanti del trono over? Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori aggiornamenti.

