Uomini e Donne, Luca e Soraia in crisi: lo sgambetto social di Aurora Colombo

Gossip TV

L’ex corteggiatrice di Luca Salatino commenta caustica la crisi con Soraia Allam a poche settimane dalla scelta a Uomini e Donne.

I fan di Luca Salatino e Soraia Allam stanno aspettano che la coppia annunci ufficialmente la rottura, dopo giorni di separazione e frecciatine social, che ricordano il copione già visto di Matteo Ranieri e Valeria Cardone. In attesa delle parole dell’ex tronista di Uomini e Donne, Aurora Colombo si scaglia contro il romano.

Uomini e Donne, Aurora Colombo a gamba tesa contro Luca

Nelle ultime ore, i fan di Uomini e Donne stanno osservando con interesse sempre crescente Luca Salatino e Soraia Allam. La coppia, che sin da principio non ha convinto particolarmente il pubblico del dating show di Maria De Filippi, è sempre più distante e si parla di rottura imminente. Luca è fuggito da Matteo Ranieri, trascorrendo con lui diversi giorni di vacanze, mentre Soraia ha cercato l’appoggio dell’amica Federica Aversano per ritrovare il sorriso, forse preparandosi a dare l’annuncio ufficiale sui social, dove continua a lanciare frecciatine al romano. Ma perché la coppia non ha convinto sin dal principio?

La causa è da ritrovare nella corteggiatrice Aurora Colombo, giunta in studio a percorso inoltrato, che sembrava aver fatto perdere completamente la testa a Luca. Il tronista ha fatto di tutto per trattenerla a Uomini e Donne, ma Aurora ha messo fine alla conoscenza avendo compreso che il romano non avrebbe mai potuto essere l’uomo per lei. Aurora, tuttavia, ha sempre sostenuto che Luca si fosse innamorato di lei e che qualsiasi scelta avrebbe fatto, non sarebbe stata fatta con il vero sentimento. Nelle ultime ore, una fan di Deianira Marzano ha fatto una riflessione proprio su questo argomento, e Aurora si è affrettata a condividerla, facendo intender così di trovare Luca una persona poco sincera.

“Luca pessimo, si era messo a piangere quando Roberta non lo ha scelto e dopo 3 secondi accetta il trono. Poi fa un trono lungo un parto e alla fine fa una scelta tanto per visto che l’altra corteggiatrice aveva capito il soggetto e se l’era data a gambe levate”.

Le durissime parole condivise da Aurora hanno fatto il giro del web trovando, purtroppo per Luca, molti sostenitori. I fan di Uomini e Donne sono piuttosto delusi dall’ultima stagione del trono classico, che già da anni convince sempre meno proprio a causa di queste rotture lampo a favore di telecamera.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.