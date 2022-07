Uomini e Donne, Luca Salatino preferisce Matteo Ranieri: Soraia Allam pronta a lasciarlo, l’ultimo gossip!

Gossip TV

Crisi per la coppia formata da Luca Salatino e Soraia Allam. I due ex protagonisti di Uomini e Donne vicini alla rottura.

Sembra che gli ultimi troni di Uomini e Donne si siano rivelati un disastro. Dopo la rottura tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone, si attende l’annuncio ufficiale della fine della relazione tra Luca Salatino e Soraia Allam, che dovrebbe arrivare ad ore. Ecco cosa sta succedendo e gli ultimi gossip sugli ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Allam addio

Il trono di Luca Salatino non sembra aver convinto molti fan di Uomini e Donne, che trovano il tronista poco coerente con sé stesso e le proprie azioni, e hanno visto la scelta fatta in studio come un ripiego dopo un addio imprevisto, quello di Aurora Colombo. Dopo la scelta, Luca si è impegnato per far capire di essere sinceramente coinvolto dal rapporto con Soraia Allam, sebbene i due giovani abbiano ammesso di trovare difficile districarsi in un rapporto a distanza tra famiglia, impegni lavorativi e non.

L’annuncio della rottura tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone, sui quali è giunto un gossip bomba, ha scombussolato i fan del programma di Maria De Filippi, che hanno immediatamente guardato a Soraia e Luca, per avere conferma che almeno uno dei due amici fosse ancora felicemente fidanzato. Nelle ultime ore, i sospetti e le preoccupazioni dei telespettatori sembrano essere diventate realtà. Luca è partito per andare a trovare Matteo, rispolverando la curiosità di chi trova assurdo che il romano si metta sempre in viaggio per l’amico ma mai per raggiungere Soraia a Como.

L’ex corteggiatrice, invece, si è rifugiata da Federica Aversano, mostrandosi pronta al divertimento con la partenopea. Secondo l’indiscrezione lanciata da Amedeo Venza, queste partenze separate sarebbero proprio indice di crisi e conseguente rottura, dovuta al fatto che Soraia avrebbe voluto trascorrere questi giorni con Luca, che invece le ha preferito Matteo. Ora non resta che attendere che i due si decidano a chiarire la situazione, cosa che potrebbe avvenire sui social nelle prossime ore!

