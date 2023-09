Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi debutterà alla conduzione di un programma radiofonico!

Gossip TV

Lorenzo Riccardi, ex volto di Uomini e Donne, debutterà alla conduzione di un programma radiofonico. Ecco tutti i dettagli!

Partecipare a programmi come Uomini e Donne può rivelarsi molto proficuo per i suoi tronisti, non solo perché il dating show di Canale5 condotto da maria De Filippi consente loro di conoscere il potenziale partner della vita, ma anche perché permette loro di farsi conoscere nel mondo dello spettacolo. Questo è quello che è successo a Lorenzo Riccardi, ex tronista della trasmissione, che debutterà presto alla conduzione di un programma radiofonico.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi alla conduzione di un programma radio

L'annuncio è stato dato dall'ex tronista stesso sui suoi canali social: dopo l'esperienza nel programma di appuntamenti di Canale5, Lorenzo Riccardi sbarcherà in radio per condurre un programma. La radio in questione è RDS Next, la web radio, in diretta ogni giorno, che ospita tutti i personaggi più noti del mondo dei social e dello spettacolo. Insieme a lui ci sarà l'influencer e modella Alessandra Gilioli.

Sul suo profilo Instagram ha così annunciato:

"Siamo pronti per una nuova avventura assieme alla famiglia di RDS Next! Con noi ci saranno tantissimi ospiti, scriveteci nei commenti chi vi piacerebbe vedere nelle nostra interviste! Non perdete la prima puntata del 12 settembre"

Dopo aver conquistato il cuore del pubblico, Riccardi è stato per breve tempo opinionista della trasmissione con Tina Cipollari e Gianni Sperti, anche se solo per un breve periodo. Insieme alla sua compagna, Claudia Dionigi, la coppia ha annunciato, lo scorso dicembre, di essere diventati genitori per la prima volta.

