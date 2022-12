Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, arriva l'annuncio che tutti aspettavano!

Gossip TV

Dopo essersi innamorati a Uomini e Donne, la coppia formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi ha coronato il sogno di diventare genitori della piccola Maria Vittoria. E, ora? Sembra che nei giorni scorsi sia stato annunciato anche un altro evento. Scopriamo insieme cos'è successo.

Dopo la scelta a Uomini e Donne, per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi è iniziato un periodo di gioie e soddisfazioni, coronato dalla nascita della piccola Maria Vittoria. E, ora, a questo quadro felice potrebbe aggiungersi un ulteriore tassello...

Uomini e Donne, proposta di matrimonio per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi

La coppia, solo qualche giorno fa, ha annunciato la nascita della primogenita, la piccola Maria Vittoria. I due neogenitori sono al settimo cielo e anche se la loro relazione è relativamente "giovane", visto che sono insieme da soli 3 anni, in realtà, ha confidato l'ex dama, sembra che siano insieme da molti più anni, complice la pandemia che li ha uniti ancora di più.

Ora, dopo la nascita della piccola, sembra che sia arrivato il momento anche di un altro annuncio per i due ex volti del dating show di Maria De Filippi: il giorno di Natale, infatti, Lorenzo ha deciso di chiedere a Claudia di sposarlo e ha scelto un modo davvero dolce per fare la sua proposta. In un post condiviso sui social dai neogenitori, infatti, si vede la piccola Maria Vittoria con un body che reca la frase: "Mamma, vuoi sposare il mio papà?".

Nella foto è possibile vedere anche le mani della coppia intrecciate e la risposta entusiasta di Claudia che non poteva non accettare la proposta del suo Lorenzo. Decisamente, questo Natale sarà uno dei più felici per questa famiglia e, ora, non resta che attendere prima di scoprire tutti i dettagli del matrimonio.

