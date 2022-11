Uomini e Donne, Lilli Pugliese è amore con Simone Florian: "Ora sono davvero innamorata"

Gossip TV

L'ex volto del dating show di Uomini e Donne, Lilli Pugliese, intervistata dal magazine dedicato al programma: oggi c'è un nuovo amore accanto a lei e su Luca Salatino: "Una persona troppo diversa da me"

"La mia vita dopo Uomini e Donne è rimasta più o meno la stessa. Lavoro ancora in pasticceria e frequento l'accademia per diventare stilista. Però un grosso cambiamento c'è stato: mi sono fidanzata". Sembrava una delusione cocente quella di Lilli Pugliese dopo lo scorso giugno, quando, Luca Salatino, alla fine del suo trono a Uomini e Donne, ha scelto Soraia Allam Ceruti , scrivendo sotto la canonica pioggia di petali il primo capitolo della loro storia d'amore.

Passati alcuni mesi, però, Lilli ha avuto una "salfrevelation": si è resa conto che non à mai stato Luca l'uomo per lei, ma qualcuno di completamente diverso. Lui è Simone Florian, ex corteggiatore di Jessica Antonini, che a programma concluso si è fatto avanti sui social, dopo aver notato il temperamento e il fascino un po' old school di Lilli. Lei era single, dopo la non scelta di Salatino, e l'imprenditore di Latina non ha perso tempo. Un aperitivo nel cuore di Roma, quel sorriso che ha illuminato la serata di Lilli, e una nuova storia. A distanza di due mesi e mezzo da quel primo appuntamento, Lilli è più felice che mai al fianco di Simone.

"Dopo il programma Simone mi ha scritto su Instagram e abbiamo cominciato a parlare. Mi diceva che gli sembravo una brava ragazza e che si era rispecchiato nel mio percorso. Quando mi ha chiesto di vederci per un aperitivo a Roma ero titubante, non sapevo cosa rispondere. Ho chiesto un parere a mia sorella, anche per capire se lei lo avesse seguito a Uomini e Donne, dato che io me l'ero perso. Lei mi ha detto: "Si si, mi sembra molto dolce. Prova, tanto è solo un aperitivo a Roma". E così ci sono andata. Da lì è scattato subito l'amore, a siamo trovati immediatamente. L'ho visto arrivare con quel sorriso che mi ha messo subito serenità. Ha anche un bellissimo carattere, molto simile al mio. È simpatico, affabile, non se ormai sono due mesi e mezzo che stiamo insieme."

Parlando del suo percorso a Uomini e Donne e Luca Salatino, l'ex corteggiatrice ha dichiarato:

"A Uomini e Donne ho imparato ad aprirmi al mondo. Credo mi abbia aiutato a vivere meglio, ora sono più aperta con le persone e ho trovato anche l'uomo giusto. Con il senno di poi ho capito che io e Luca non eravamo fatti l'uno per l'altra, siamo troppo diversi. [...] Simone è unapersona che mi assomiglia, mentre Luca era molto diverso da me. Con Soraia ho sempre pensato che si assomigliassero, che fossero molto simili, e quindi che la storia non possa che andare bene."