Uomini e Donne: Lilli Pugliese commenta la rottura tra Matteo e Valeria, poi fa una rivelazione su Luca Salatino

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne torna a parlare di Luca Salatino, poi commenta la fine della relazione tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone.

Lilli Pugliese è rimasta nel cuore dei fan di Uomini e Donne, che continuano a seguirla molto volentieri su Instagram. Qui, l’ex corteggiatrice di Luca Salatino è tornata a parlare del tronista romano, per poi commentare la fine della relazione tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone.

Uomini e Donne, Lilli Pugliese tira in ballo Luca Salatino e…

Nel corso dell’ultima stagione televisiva di Uomini e Donne, Lilli Pugliese è riuscita a calamitare l’attenzione di moltissimi fan del programma grazie alla sua educazione. La corteggiatrice è tornata alla sua vita di tutti i giorni, confessando di non aver alcuna intenzione di tornare in televisione, poiché proiettata nello studio per la sua carriera da stilista. Quando su Instagram, tuttavia, i suoi followers le hanno chiesto se pensasse ancora a Luca Salatino, per il quale si era presa una bella sbandata, Lilli ha ammesso:

“No ormai è passato un sacco di tempo, ad un certo punto si va avanti”.

Lilli sta continuando ad impegnarsi nello studio, e ha confidato di aver intenzione di trascorrere l’estate a Roma, trovando un lavoro estivo quando la pasticceria nella quale è impiegata chiuderà per le ferie. L’ex corteggiatrice si dà molto da fare e conserva un animo gentile, come dimostra il suo commento sulla rottura tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone.

“Mi è dispiaciuto perché non me lo aspettavo, erano molto carini insieme mi piacevano, forse… Non conosco i motivi, è andata così”.

La giovane non ha voluto puntare il dito contro Matteo e Valeria, nonostante le tantissime polemiche delle ultime settimane che sono nate attorno ad una coppia che, per molti, non è neppure mai esistita. Mentre l'ex tronista ligure e l'ex corteggiatrice partenopea rimangono ancorati al silenzio stampa, alimentando nuove polemiche, Lilli conferma che non sarà la nuova tronista di Uomini e Donne, dato che nessuna proposta ufficiale è stata formulata in suo favore.

