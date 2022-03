Uomini e Donne, la verità di Roberta Ilaria Giusti sull'amicizia con Andrea Nicole Conte: "Siamo riuscite a..."

Gossip TV

Prosegue a gonfie vele l'amicizia nata a Uomini e Donne tra Roberta e Andrea Nicole.

L'amicizia nata a Uomini e Donne tra Andrea Nicole Conte e Roberta Ilaria Giusti continua anche lontano dalle telecamere. A rivelare nuovi dettagli inediti del loro rapporto ci ha pensato l'ex tronista e attuale fidanzata di Samuele Carniani.

La verità di Roberta Ilaria Giusti

Intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, Roberta ha rivelato come prosegue la storia d'amore con Samuele e parlato del bellissimo rapporto di amicizia nato nello studio con Andrea Nicole: "Sono stata contenta che lontano dai riflettori siamo riuscite a costruire quello per cui avevamo messo le basi. Lei è molto presente nella mia vita, ci sentiamo, ci diamo consigli a vicenda".

E sulla decisione di Andrea Nicole di lasciare il programma insieme a Ciprian, l'ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato: "Anche la storia con Ciprian mi fa piacere. Sapete che io, all’interno dello studio, ero molto protettiva con lei e lo criticavo per cose che non mi piacevano, ma avevo detto che avrei sperato di ricredermi. E così è stato dalla prima volta che ho visto Ciprian fuori dal programma. È bello vedere come si comporta con Andrea, come è premuroso, come la tratta. A Uomini e Donne vedevo più presa lei di lui, e invece sono presissimi entrambi. Spesso usciamo tutti e quattro [...] Ho gioito dei petali, della canzone, perché se li meritava. Lei sognava quello come finale della sua scelta, e quel pensiero doveva avverarsi".

E a proposito di Matteo Fioravanti, che è stato accusato di 'essere il terzo incomodo con le coppiette', Roberta ha confessato: "Non è mai il terzo incomodo, perché noi tre ci eravamo legati tanto dentro il programma. Come Andrea Nicole è una sorella, lui è un fratello, c’è sempre. È un’amicizia preziosa, la sua".

