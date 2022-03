Uomini e Donne, Franco Fioravanti ammette: ''Da Gemma Galgani mi farei fare…''

Gossip TV

Il cavaliere del Trono Over commenta le ultime discussioni a Uomini e Donne e il massaggio di Gemma Galgani in studio.

Franco Fioravanti si è fatto notare nello studio di Uomini e Donne, rendendosi protagonista di numerose polemiche e finendo al centro dei gossip per il massaggio che ha accettato da Gemma Galgani. Il cavaliere del Trono Over ha raccontato la sua visione sull’avventura nel dating show di Canale5, riservando parole di miele alla dama torinese.

Uomini e Donne, Franco Fioravanti contro Enza!

Da quando è stato messo in discussione il suo metro di giudizio durante le sfilate, Franco Fioravanti è diventato uno dei cavalieri più criticati di Uomini e Donne, spesso ripreso dagli opinionisti ma anche dalle dame, che sembrano proprio non apprezzare il suo corteggiamento. Nelle ultime puntate, Franco ha ricevuto un pesante attacco da Enza, che ha raccontato di una richiesta hot e fuori luogo. Intervistato dal magazine ufficiale del dating show di Canale5, il cavaliere si è difeso dichiarando: “Enza mi aveva detto di avere un dolore cervicale, io sono molto bravo con i massaggi e le ho detto che, se avesse voluto, avrei comprato olio per messaggi e avrei cercato di aiutarla con il su dolore. Senza nessuna malizia. Non c’era nessun sotteso ambiguo ma lei si è irrigidita veramente molto. Questa sua reazione di rifiuto così forte mi ha fatto pensare che non fosse davvero presa da me […] Se c’è qualcuno che non allunga le mani sulle donne sono io. Sono passato per un tipo che fa chissà quali avances, ma non è proprio il mio caso”.

Franco è finito anche nel mirino di Luca Salatino, che si è unito al coro delle critiche. “Luca mi aveva già criticato pesantemente nel corso della famigerata solita. Quando ha visto che per una seconda volta ero al centro della polemica, ha continuato. A quel punto non ci ho visto più. La volta precedente non gli avevo risposto, ma questa volta non mi sono tenuto e ho perso le staffe. Mi dispiace perché sembra un bravo ragazzo, non ho nulla di personale contro di lui”, ha ammesso Fioravanti.

Parlando invece del massaggio di Gemma Galgani, che si è offerta di aiutarlo e ha palesato il suo interesse, Franco ha commentato: “Da Gemma mi farei fare un altro massaggio, è bravissima. Gemma è stata davvero carina a farmi quel massaggio, è riuscita ad attenuare moltissimo il mio mal di schiena. Lei mi ha rimesso al mondo e non me lo sarei aspettato”. Cosa accadrà nelle prossime puntate di Uomini e Donne?

