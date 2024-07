Uomini e Donne, la verità di Gaia Gigli sul rapporto con Daniele Paudice: "Ecco come vanno le cose tra noi"

Gossip TV

L'ex corteggiatrice dell'ultima stagione di Uomini e Donne, Gaia Gigli, racconta come procede la sua storia d'amore con Daniele Paudice lontano dalle telecamere di Canale 5.

La storia d'amore nata nello studio di Uomini e Donne tra Gaia Gigli e Daniele Paudice prosegue a gonfie vele. A rivelarlo è stata l'ex corteggiatrice che, in una breve intervista rilasciata a Il Vicolo delle News, ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo la partecipazione al dating show di Maria De Filippi.

Gaia Gigli e l'amore per Daniele Paudice

A distanza di alcuni mesi dalla scelta a Uomini e Donne, Gaia Gigli ha rilasciato una breve intervista a Il Vicolo delle News in cui ha raccontato come vanno realmente le cose con Daniele Paudice lontano dalle telecamere. Come rivelato dalla ragazza, la storia d'amore con l'ex tronista campano prosegue al meglio:

Con Daniele molto bene, siamo felici e innamorati. Riguardo all’estate, siamo appena tornati da Santorini dove abbiamo passato la prima vacanza insieme, poi ad agosto andró io, insieme a Diego (il figlio ndr), da lui a Napoli [...] Ho conosciuto la sua famiglia e lui ha conosciuto la mia. Ci vogliono tutti molto bene e sono contenti anche loro per noi.

Dopo aver parlato della sua attuale situazione sentimentale, che procede a gonfie vele con l'ex tronista Daniele, Gaia ha rivelato come è cambiata la tua vita dopo la partecipazione a Uomini e Donne:

La mia vita dopo Uomini e Donne è cambiata sì. Sento tanto affetto da parte di molta gente e questa cosa mi rende davvero felice. Son contenta di essermi fatta conoscere per quella che sono. Mi porterò sempre quest’esperienza nel cuore.

I possibili nuovi tronisti di Uomini e Donne

Sebbene la nuova stagione di Uomini e Donne prenderà il via a settembre 2024, come di consueto, già è iniziato il toto nomi per i tronisti scelti da Maria De Filippi. Dopo Daniele Paudice e Brando Ephrikian, chi salirà sul famoso trono di Canale 5? Stando alle ultime indiscrezioni, potrebbero ricoprire questo ruolo sia Mario Cusitore, ex discusso corteggiatore di Ida Platano, che Marco Antonio Alessio, reduce da una burrascosa rottura con Emanuela Malavisi. Sarebbe invece sfumata l’ipotesi Beatriz D’Orsi, dal momento che la ragazza è felicemente fidanzata.

