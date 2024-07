Uomini e Donne, ex tronista lascia la Rai: ecco perché e di chi si tratta

News TV

La bella Flora Canto, ex amata tronista di Uomini e Donne, dice addio alla Rai: le ultime indiscrezioni parlano di un grande ritorno della moglie di Enrico Brignano a Mediaset.

Nuovi cambiamenti nei palinsesti Rai. Stando alle ultime indiscrezioni, l'ex amata e storica tronista di Uomini e Donne Flora Canto sarebbe pronta a dire addio a I Fatti Vostri perché "poco valorizzata" e approdare a Mediaset.

Flora Canto dice addio alla Rai: le ultime indiscrezioni

L'ex amata tronista di Uomini e Donne, Flora Canto, è pronta a dire addio alla Rai? La conduttrice, entrata nel cast de I Fatti Vostri a settembre 2023 al fianco di Tiberio Timperi e Anna Falchi, sarebbe già in uscita. Stando a quanto riportato da TvBlog, si tratterebbe solo della volontà da parte dell’artista romana di lavorare in un contesto che consenta una sua maggiore valorizzazione:

Dopo una sola stagione, potrebbe essere già arrivato il momento dell’addio di Flora Canto da I Fatti Vostri [...] Nei prossimi giorni – quando finalmente saranno ufficialmente presentati i palinsesti di Rai e Mediaset – molto probabilmente il futuro di Flora Canto (la cui carriera iniziò come tronista a Uomini e donne) sarà chiarito. Ad oggi comunque praticamente certo che la conduttrice quest’anno non affiancherà su Rai2 i confermati Tiberio Timperi e Anna Falchi alla guida de I Fatti Vostri.

Leggi anche Le confessioni di Brando su Raffaella

Stando sempre alle voci di TvBlog, la showgirl romana starebbe valutando un grande ritorno a Mediaset. Sarà davvero così? Del resto Flora è nata artisticamente su Canale 5 avendo partecipato diversi anni fa a Uomini e Donne. Una cosa è certa: nelle prossime settimane, con la presentazione dei palinsesti Rai e Mediaset, si avranno le idee molto più chiare sui vari personaggi e programmi televisivi che andranno in onda sul piccolo schermo.

Grave incidente per un ex corteggiatore di Uomini e Donne

Parlando di ex protagonisti del trono classico di Uomini e Donne, Manuel Galiano è rimasto coinvolto in un grave incidente d’auto a Roma con un camion dei rifiuti. A rivelarlo è stato proprio l'ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, che ha raccontato sui social di essere vivo per miracolo. Subito dopo lo scontro, Manuel è stato portato subito in ospedale, ma è stato dimesso ancora sporco di sangue e senza essere stato sottoposto a tutti gli esami necessari. "All’ospedale mi hanno dimesso ancora sporco di sangue e senza farmi tutti gli esami consoni che un cittadino italiano merita di avere pagando le tasse, dicendomi che non potevano cucirmi non avendo più pelle da suturare" ha dichiarato informando tutti i suoi fan sul trattamento che gli hanno riservato.

Scopri le ultime news sui protagonisti di Uomini e Donne.