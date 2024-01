Uomini e Donne, la rivelazione di Emanuela Malavisi: "Ho contattato la redazione perché..."

Gossip TV

Emanuela Malavisi ricorda la sua esperienza a Uomini e Donne.

Emanuela Malavisi è stata una delle protagoniste dell’attuale stagione di Uomini e Donne. Intervistata da TAG24, l'ex dama del parterre over ha parlato della sua relazione con Marco Antonio Alessio e confessato che parteciperebbe nuovamente al dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Emanuela Malavisi senza filtri

Reduce dall’esperienza a Uomini e Donne, Emanuela Malavisi ha rilasciato una lunga intervista a TAG24 in cui si è raccontata senza filtri. L'ex dama del parterre over ha iniziato raccontando come vanno le cose con Marco Antonio Alessio e quali difficoltà sta affrontando a causa della distanza:

Prima c’era, tra virgolette, il vantaggio della trasmissione che ci obbligava, ovviamente, ad andare una volta a settimana, a volte anche due, e quindi c’era molta più frequenza. Quindi la vedevamo un po’ con senso del dovere, lasciami passare il termine, di andare a Roma e quindi poter avere anche quei 3, 4 giorni da poter stare insieme. Adesso che siamo tornati un po’ nella vita reale, ovviamente, prima si dà priorità ai nostri lavori, a recuperare tutto quello che un po’ avevamo allontanato, messo in secondo piano no? Stiamo recuperando un po’ il tutto. Quindi resta il weekend da dedicarci e, a volte, come questo che capita Natale, non ci vediamo. Però, guarda, se presa nella maniera giusta, forse la lontananza potrebbe essere anche un giusto ingrediente per mantenere un rapporto vivo.

Lui è una macchietta, ti fa ammazzare dalle risate [...] Ma una cosa che non pensavo è che ha un senso del dovere, per quanto riguarda il lavoro, che è impressionante. Ha proprio occhio, ha fiuto, è un businessman, sembra proprio una persona che si vuol far da solo. Che vuole una rivalsa con sé stesso sotto il punto di vista economico, professionale, quindi lo trovo un uomo molto stimolante sotto quel punto di vista. Ha una testa bellissima. Questo l’ho scoperto dopo si, andando soprattutto a Lecce.

Leggi anche Rissa sfiorata in studio a Uomini e Donne

Emanuela ha poi parlato di un suo possibile ritorno a Uomini e Donne:

Ho mandato oggi, un paio d’ore fa, un messaggio che sarà lungo tipo la Divina Commedia alla redazione perché a loro sarò sempre grata. In primis per avermi dato lui, quindi per aver selezionato e mandato nel momento giusto la persona per me che in questo momento mi sembra giusta, già a prescindere per il fatto che ti faccia ribattere un po’ il cuore, ricredere un po’ nei sentimenti, rinvestirci, già non è di poco conto dopo tre anni di torpore. In secondo luogo perché mi hanno regalato un piccolo sogno. Io ho sempre visto da adolescente questo mondo. Non sputerò mai sul piatto dove ho mangiato, mi hanno sempre trattata da principessa.

Scopri le ultime news sui protagonisti di Uomini e Donne.