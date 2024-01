Uomini e Donne, anticipazioni: rissa sfiorata tra Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza

Gossip TV

Oggi, lunedì 8 gennaio 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni e dal blog di Isaechia.

Nella registrazione odierna, è tornata Roberta Di Padua e anche Armando Incarnato dopo diverse settimane di assenza.

Armando ha litigato con Cristina e con Alessandro con il quale ha sfiorato una rissa. Incarnato ha accusato Alessandro di aver parlato male sia di Roberta che di Cristina.(il tutto confermato da Ida).Vicinanza ha discusso anche con Gianni Sperti mentre Tina lo ha difeso. Roberta di Padua ha attaccato Cristina e facendole presente che si è comportata come una falsa amica con lei. Cristina infatti la rassicurava su Alessandro, ribadendo che non era interessata a lui.

Alessandro e Cristina hanno raccontato che si sono visti, che sono usciti insieme e che hanno dormito insieme, ma senza avere rapporti.

Dopo diversi battibecchi, Cristina dice di voler dare l'esclusiva al cavaliere mentre Alessandro si mostra titubante e non accetta perché ci sono tante cose che non gli vanno bene nel suo rapporto con la Tenuta.

Ida Platano è uscita sia con Ernesto che con Sergio, un nuovo corteggiatore. Mario invece è stato criticato perché non fa passi nei confronti della Platano alla quale ha detto che non sapeva come funzionava il programma e per questo non ha preso molte iniziative. Nonostante le discussioni hanno ballato due volte insieme.

