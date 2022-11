Uomini e Donne, la redazione umiliata: mai nessuno si era spinto tanto oltre! (VIDEO)

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Sandro nei guai: ecco le cattiverie che ha detto sulla redazione del programma.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale 5, Federica Aversano accetta con riluttanza l'abbraccio di Ida Platano mentre Roberta Di Padua torna a pungere. Mentre Paola scarica Sandro e Raffaele, non dopo qualche polemica scoppiata in studio, il tronista Federico Nicotera che ha portato in esterna una nuova corteggiatrice.

Uomini e Donne, Sandro la combina grossa con la redazione

La nuova puntata di Uomini e Donne riprende dallo sfogo di Federica Aversano, pronta a lasciare il programma. Ida Platano si dice pronta ad abbracciare la tronista per darle un po’ di forza, ma la partenopea fa un appunto: accetta l’abbraccio ma non gradisce Ida, quello che la dama bresciana ha detto di lei sul magazine del programma durante il percorso con Matteo Ranieri, né la coerenza che dimostra ora. Noncurante, Ida abbraccia comunque Federica e attira le critiche di Roberta Di Padua, che trova assurdo questo gesto poco coerente.

Si passa poi a Paola, la dama che Tina Cipollari goliardicamente paragona a Melania Trump, la quale è uscita con Sandro. Il cavaliere finisce nel mirino di alcune protagoniste del programma, come Stefania che racconta alcune confessioni shock fatte dal cavaliere che si sarebbe lamentato del camerino, del trattamento ricevuto e di varie altre cose che lasciano agghiacciati i presenti. Nella conversazione interviene Raffaele, che si mostra molto insistente con Paola provocando la forte reazione della dama che, pur dichiarando di trovarlo un bravo uomo, lo trova ugualmente pesante e opprimente. Insomma, Raffaele deve mettersi l’anima in pace, con Paola non si sono opportunità per una seconda uscita insieme.

Si passa poi al trono classico con il tronista Federico Nicotera, che ha deciso di uscire in esterna con la nuova corteggiatrice Lucrezia. In esterna, la trentenne ha ammesso di aver trovato le esterne con Alice quelle che avrebbe potuto fare con una semplice amica. Secondo Lucrezia, insomma, Federico si trova bene con Alice a causa della loro storia in comune ma tra loro è evidente non ci sia passione. Mentre il tronista nega e Carola se la ride, Alice - che ha parlato così di Federico - se la prende e trova che la passione vi sia stata eccome. Nel frattempo, tocca alla tronista Lavinia che è uscita in esterna con Alessio in occasione del suo compleanno. Il corteggiatore ha fatto una sorpresa alla tronista romana, volendo mostrarle di potersi fidare e ci è rimasto male quando lei ha iniziato a trovare mille difetti alla loro uscita.

