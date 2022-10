Uomini e Donne, Federica Aversano pronta a lasciare il trono: ''Sono in difficoltà, non riesco''

Gossip TV

Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, Federica Aversano ha ammesso di non riuscire a godersi il percorso nel programma e molti pensano che lascerà senza una scelta.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Armando Incarnato ha lanciato una provocazione a Federica Aversano non consapevole che, con il suo commento duro, avrebbe provocato le lacrime della tronista. La partenopea, infatti, sente di non sapere da che parte sta virando il suo percorso del dating show di Canale 5 ed è scoppiata in lacrime, piuttosto demoralizzata, tanto da spingere il pubblico a fare una previsione molto negativa.

Uomini e Donne, Federica Aversano in crisi: abbandono in vista?

Mentre gli altri tronisti della nuova stagione di Uomini e Donne sembrano aver trovato una direzione, portando in esterna corteggiatori e corteggiatrici con il quali sono scoccati baci e momenti magici, Federica Aversano brancola totalmente nel buio. Sembrava che il corteggiatore Federico potesse essere una valida proposta per la tronista partenopea ma il romano, vedendo Federica confusa su chi tenere e chi no nel parterre, si è infuriato al punto da mettere in dubbio la serietà della giovane e dirsi molto deluso da ciò che è accaduto nelle ultime puntate. Anche Armando Incarnato è apparso perplesso dall’atteggiamento di Federica e ha voluto rimproverarla, inconsapevole che avrebbe scatenato la forte reazione della protagonista del trono classico.

“Io non capisco il percorso di Federica. Mi sembrano uscite tanto per… Non ti capisco. Non ti possono piacere tutti, non puoi andare avanti con l’idea “non lo conosco, potrebbe andare bene”. Non dici di no, non dici di sì. Allora poi Federico ha ragione… Mi sembra che fai cose tanto per, anche con Giuseppe, per me già sapevi che non ti piaceva”.

Le parole di Armando hanno fatto crollare totalmente la corazza di Federica che, scoppiando in lacrime, ha dato ragione al cavaliere partenopeo e ha messo di essere molto in difficoltà perché non trova nessuno in grado di suscitarle quelle emozioni che avrebbe voluto provare a questo punto, oppure è lei stessa a non sentirsi in grado di lasciarsi andare totalmente.

“Io mi sento avvilita, sto facendo fatica. In questi giorni questo punto mi sta facendo pensare, sono in difficoltà. Anche vedere i ragazzi con i primi baci, le prime emozioni… Io non riesco. Mi sto facendo tante domande, anche io non sto capendo il mio percorso e mi chiedo se sto sbagliando. Le persone mi vedono forte, io invece vado capita: tutto quello che cerco è questo”.

La forte reazione di Federica ha spiazzato Armando, che ha chiesto scusa, mentre ha provocato un gesto inaspettato in Federico che, dicendosi d’accordo con il cavaliere, ha lasciato Uomini e Donne - in pausa oggi e domani su Canale 5 - ammettendo di non potersi fidare della tronista. Aversano riuscirà a sbloccarsi oppure deciderà di lasciare il percorso nel programma prima della scelta? Il pubblico vede poche speranze per lei se le cose non cambieranno nelle prossime puntate.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.