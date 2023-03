Uomini e Donne, la ex dama Veronica Ursida sbotta: "Ecco perché io e Aurora non siamo più amiche, cosa mi ha fatto"

Gossip TV

L'imprenditrice romana, tra le ex protagoniste del trono over di Uomini e Donne, ha deciso di fare chiarezza sul suo rapporto con Aurora Tropea.

L'imprenditrice romana Veronica Ursida, tra le ex protagoniste del trono over di Uomini e Donne, ha deciso di fare chiarezza sul suo rapporto con Aurora Tropea, dopo essere stata nominata da Gianni Sperti secondo il quale lei e Aurora parlavano male del programma.

Uomini e Donne, Veronica Ursida: "Non ho stima di Gianni, Armando e Roberta, con Aurora non siamo più amiche"

Già sui social la ex dama del trono over aveva mostrato la sua rabbia: "Gianni caro, ma ti manco forse? Per forza devi provare ad infangarmi? Bah. Senza parole. L’invidia è una brutta bestia".

Intervistata da Fralof per Donnaspia, Veronica ha voluto fare delle precisazioni:

"Penso che dopo tanti anni che io non sto li dentro sputare ancora contro di me non serve. Neanche chiamarmi per nome, ma ‘la tua amica bionda’ è poco carino. Sappiamo tutti che si stava riferendo a me. Se dice che io ho parlato male mi portasse le prove. Sui giornali dove ho rilasciato interviste ci sono tutte cose carine. Le dirette sono tutte registrate e non c’è una parola a sfavore del programma."

"Ho sempre solo ringraziato - ha proseguito la Ursida - Ma non ho parlato bene di Gianni, di Armando e di Roberta. Non ho stima di loro, non mi piacciono come persone, non mi piacciono come individui e soprattutto li trovo estremamente violenti a livello verbale. Sono persone che secondo me non dovrebbero stare lì in trasmissione sempre a parlare e sparlare a sproposito. Per quanto riguarda il fatto che io abbia lasciato dichiarazioni contrarie al programma, ripeto, assolutamente mai. Ho sempre ringraziato Maria perché quello era un periodo anche molto particolare della mia vita e mi ha aiutata a reagire a determinate cose."

Parlando di Aurora, Veronica ha dichiarato:

"Per quel che riguarda me e Aurora io e lei non siamo più amiche. Le auguro un buon percorso e spero che non si faccia mettere i piedi in testa come ha fatto in passato.Anche lei non si è comportata bene con me ma poco importa. Io sono sempre stata un’amica vera nei suoi confronti e su di lei non ho mai detto una parola a sfavore. So che le farà bene tornare lì in trasmissione, ma spero che la lascino in pace e che riesca a fare il suo percorso. Soprattutto a trovare un uomo che le voglia bene.”

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.