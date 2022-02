Uomini e Donne, la corteggiatrice Lilli rivela: "Mi piace l'ironia e la schiettezza di Luca Salatino"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni della nuova corteggiatrice di Uomini e Donne.

Lilli è la nuova corteggiatrice di Luca Salatino. Intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, la protagonista del trono classico ha svelato i motivi che l'hanno spinta a partecipare al programma e si è detta decisa a conquistare il tronista.

La confessione della corteggiatrice Lilli

"Non ho mai fatto un’esperienza del genere, però sono contenta e sto cercando di vivermela con tutta la serenità possibile" ha dichiarato Lilli al magazine di Uomini e Donne "Non mi aspettavo che potesse darmi così tanto fastidio il fatto di vedere la persona che mi piace uscire con altre ragazze! Conoscevo le dinamiche del programma, certo, ma viverle in prima persona è davvero diverso".

La nuova corteggiatrice di Uomini e Donne ha continuato rivelando di essere rimasta colpita da Luca quando ancora lui corteggiava l'ex tronista Roberta: "Mi sono decisa con Luca, perché l’ho visto quando corteggiava Roberta, mi è subito piaciuto e l’ho voluto conoscere. La prima volta che ho visto Luca dal vivo ho pensato: 'Ammazza, è bello come il sole!', proprio come direbbe lui, alla romana! Sì, esteticamente è proprio il tipo di ragazzo che mi attrae. Poi mi piacciono la sua ironia, la sua schiettezza, la sua dolcezza e soprattutto la sua personalità forte. Probabilmente è perché nella mia vita ho vissuto periodi particolari, ma sento di desiderare una persona che sappia coniugare la sensibilità alla forza".

A proposito dell'esterna fatta con Luca, Lilli ha rivelato: "Non mi aspettavo che qualcuno potesse capirmi così a fondo, che potesse subito comprendere che non ho mai potuto permettermi di essere fragile. Forse è riuscito a leggere qualcosa nei miei occhi, non so…La complicità e la fiducia per me sono le cose più importanti".

