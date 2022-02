Uomini e Donne, Armando Incarnato: "Matteo Ranieri deve svegliarsi, ecco perché mi sono avvicinato a Denise"

Gossip TV

La verità del cavaliere di Uomini e Donne sull'avvicinamento a Denise e sul rapporto che lo lega a Matteo.

Armando Incarnato e Matteo Ranieri si sono resi protagonisti di un duro scontro a Uomini e Donne per l'avvicinamento del cavaliere alla corteggiatrice Denise. Intervistato dal settimanale ufficiale del programma, il partenopeo ha deciso di dire la sua e chiarire una volta per tutte il rapporto che lo lega al tronista.

La verità di Armando Incarnato

"La forma di rispetto e complicità di cui parla Matteo per me si chiamava bene incondizionato" ha esordito così Armando al settimanale di Uomini e Donne. Per chi non lo sapesse, il cavaliere del parterre over si è avvicinato inaspettatamente a Denise provocando la reazione di Matteo, che non è riuscito a trattenere le lacrime in studio.

Lacrime che hanno spiazzato Incarnato, che ci ha tenuto a spiegare il rapporto che lo lega al tronista di Uomini e Donne: "Non ho mai incontrato Matteo fuori dagli studi se non una volta, nei camerini, il giorno della scelta di Sophie. In quell’occasione gli ho mostrato la mia felicità per il coronamento della loro storia. Ero felice per lui, per loro. Ero contento di averlo difeso durante il suo percorso per far capire di quanta dolcezza e sensibilità fosse capace".

"Dopo la fine del suo percorso da tronista ci siamo risentiti via social e con qualche telefonata, è stato lui a cercarmi e io mi sono mostrato disponibile" ha raccontato il cavaliere "Credo si sia legato a me perché stava male e io ho cercato di supportarlo dopo la rottura con Sophie. Mi raccontava cosa fosse successo, la sua verità. Io lo ascoltavo, come un amico, ma evitando di entrare troppo nel merito. Gli ho dato dei consigli, l’ho tranquillizzato spronandolo a non perdere la serenità perché l’importante, gli dicevo, era che lui fosse a posto con la propria coscienza".

A proposito del suo avvicinamento a Denise, Armando ha rivelato che in qualche modo questo aiuterà anche Matteo: "Penso possa aiutarlo a fare chiarezza e a capire meglio ciò che prova. A comprendere se è interessato realmente a lei, anche se non mi sono avvicinato per questo. Denise è una bella ragazza: molto sveglia, dolce, scaltra e solare. È una persona che sa il fatto suo: purtroppo le insicurezze di Matteo, secondo me, rischiano di allontanare una donna come lei (e anche una come Federica). Dopo quello che è successo, Matteo deve svegliarsi o altrimenti si ritroverà senza più donne interessanti come loro a corteggiarlo".

