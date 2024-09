Uomini e Donne,l'ex tronista Manuela Carriero a cuore aperto: "Io e Francesco Chiofalo ci stiamo frequentando"

Gossip TV

Intervista da Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo, l'ex volto del dating show di Uomini e Donne, Manuela Carriero, ha confermato la relazione con il 35enne romano Francesco Chiofalo e ha commentato anche l'ex corteggiatore Michele Longobardi, tronista della nuova edizione.

Uomini e Donne, Manuela Carriero: "Michele Longobardi tronista? Ci avrei scommesso, me lo aspettavo anche l’anno scorso"

34 anni , originaria di Brindisi, Manuela Carriero è diventata un volto noto del piccolo schermo dopo la sua partecipazione al programma televisivo Temptation Island nel 2021. La Carriero ha al reality insieme al suo allora fidanzato Stefano Sirena, con cui aveva una relazione lunga e travagliata. Nel corso del programma, Manuela si è distinta per il suo carattere deciso e per la sua lotta interiore, che ha portato alla fine della relazione con Stefano. Durante il reality, Manuela ha anche sviluppato un legame sentimentale con il tentatore Luciano Punzo, con il quale ha iniziato una storia d’amore al termine del programma. Dopo la fine della relazione con il tentatore, Manuela è diventata tronista di Uomini e Donne nella scorsa stagione del dating show, ma il suo percoso sul trono è terminato senza scegliere, in quanto avvertiva i suoi corteggiatori (tra questi Michele Longobardi nuovo tronista e Carlo Marini ex tentatore della scorsa edizione di Tempation) non realmente interessati a lei.

A Pugnaloni, la Carriero ha innanzitutto confermato la sua attuale frequentazione con Chiofalo con cui aveva un rapporto di amicizia da diverso tempo.

"Con Francesco ci stiamo frequentando, ma praticamente da pochissimo, da quella famosa serata a San Benedetto del Tronto. E’ lì che è successo qualcosa. Noi siamo stati sempre amici, infatti non pensavo neanche di piacergli in realtà. Non ho mai avuto nessun sentore, non mi ha mai detto niente né fatto capire niente. Poi è successo che a San Benedetto eravamo in un lido e durante la serata io ho incontrato Carlo e ho iniziato a parlare con lui. Lì ho visto che lui si era stranito, e da lì poi ci siamo messi a parlare per chiarire la situazione e mi ha detto che gli piaccio. Quindi adesso stiamo vedendo un po’ come va. In realtà abbiamo poco tempo per vederci perché io lavoro tanto e lui anche quindi è una conoscenza lenta"

L'ex tronista ha commentato anche il botta e risposta sui social con Drusilla Gucci, ex di "Lenticchio":

“Il fatto di Drusilla io non me l’aspettavo per niente anche perché loro si erano lasciati già da un po’, tra l’altro anche male perché lei l’ha attaccato in maniera eccessiva sui social. Mi son detta: prima lo lascia, poi lo umilia pubblicamente e quando vede che sta frequentando un’altra ragazza parte all’attacco. Io giustamente ho risposto sui social perché se tu butti la pietra, poi non nascondere la mano. Poi ovviamente è finita lì. Ho dovuto rispondere perché il suo pubblico ha cominciato ad attaccarmi come se la relazione esistesse già da prima. No, assolutamente no. La loro rottura era ufficiale altrimenti non mi sarei mai permessa…E’ partito tutto da lui"

La Carriero ha parlato anche di Michele Longobardi, suo ex corteggiatore e nuovo tronista del dating show:

Il caratterino di Michele dobbiamo ancora vederlo bene perché ok, ci sta per far ridere però se poi dobbiamo ricordare tutto con me non si è comportato proprio bene. Le cose che mi ha detto erano abbastanza pesanti e umanamente non è stato corretto andare da una ragazza che è una mummia, moscia, che non è tagliata per il trono e che lui sarebbe il tronista perfetto. Io penso che poi se n’è pentito, infatti è tornato con la famosa lettera di scuse dove io lo vedevo perplesso. Mi disse anche “questo potrebbe essere l’ultimo abbraccio”. E io mi sono detta: “forse un po’ ci tiene, diamogli un’altra possibilità”. Pensavo che si tirasse indietro per orgoglio, il mio intento non era obbligarlo perché ero innamorata e lo volevo a tutti i costi. Questa cosa non si è capita perché ovviamente non è che viene trasmesso tutto. Però questa scena io l’ho vissuta quindi dentro di me dicevo “diamogli una possibilità. Comunque non ci ha fatto proprio una bella figura, la letterina era un po’ strategica, per ripulirsi l’immagine per un eventuale trono."

"Resta comunque il fatto che è un bravo ragazzo, ha 28 anni, sono felice che si faccia l’esperienza anche se secondo me era quello a cui ambiva sin dall’inizio. Magari ha pensato “mi faccio portare in esterna, mi faccio conoscere” e appena ha visto che tutti lo volevano sul trono ha detto “magari mi tiro indietro”. Ci avrei scommesso, me lo aspettavo anche l’anno scorso. Molto scontata come scelta."

