Uomini e Donne, l’ex tronista Clarissa Marchese e Federico Gregucci svelano il sesso del bebè in arrivo (FOTO)

Clarissa Marchese e Federico Gregucci, una delle coppie più belle di Uomini e Donne, è in attesa del secondo bebè e ha deciso di svelare così il sesso del nascituro.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e non si sono più lasciati. Nel 2020 la coppia ha festeggiato la nascita della prima figlia Arya, e ora è in attesa del secondo bebè del quale hanno svelato il sesso con le dolci foto del babyshower su Instagram.

Uomini e Donne, Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono in attesa di…

Tra le coppie più belle e solide nate nello studio di Uomini e Donne c’è quella formata da Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Tra loro è stato amore a prima vista e sembra che la passione sia ancora forte, soprattutto dopo che nel 2020 la coppia ha dato il benvenuto alla figlia Arya. Dopo aver vissuto per un lungo periodo in America, Clarissa e Federico sono tornati in Italia e qui hanno scoperto di essere in attesa del secondo bebè.

Ad ottobre, infatti, la coppia ha annunciato la lieta notizia su Instagram, spiegando anche che l’assenza di Clarissa dai social era dovuta proprio ai fastidi tipici del primo trimestre di gravidanza, che può essere molto duro per alcune mamme. Giunta al quinto mese di gravidanza, Clarissa ha voluto organizzare un vero e proprio babyshower per rivelare ad amici, parenti e ai suoi fan fedeli sui social il sesso del secondo bebè che aspetta da Gregucci.

Come ipotizzato da tantissime sostenitrici che in questi mesi hanno analizzato il pancino in bella vista dell’ex Miss, Clarissa e Federico sono in attesa di un maschietto, un fratellino per la loro Arya. Ma la coppia di Uomini e Donne non è l'unica ad essere in dolce attesa: negli ultimi mesi sono fioccate gravidanze tra i Vip come la quarta per Beatrice Valli e Marco Fantini, oppure la seconda per Ludovica Valli ma anche la prima e tanto attesa gravidanza di Bianca Atzei, costretta al ricovero al nono mese per una brutta polmonite.

