Uomini e Donne, l'ex tentatore Carlo Marini non avrebbe una bella opinione di Martina De Iannon, il retroscena

Il 28enne marchigiano, ex corteggiatore di Manuela Carriero, Carlo Marini, non avrebbe detto la verità nei confronti di Martina De Iannon, conosciuta durante la recente edizione di Temptation Island e annunciata come nuova tronista di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, l'ex tentatore di Temptation Island, Carlo Marini sotto accusa

Nel corso di una recente diretta Instagram, l'ex tentatore ha commentato l'arrivo di Martina nel dating show di Canale 5, rivelando, come lei stessa ha confermato, che avrebbero provato a frequentarsi dopo la fine del docu-reality, capendo, tuttavia, di essere diversi caratterialmente. Queste le parole di Carlo su Martina:

"Temptation Island è stata una bellissima esperienza per me, però poi si va avanti. Facciamo i duri ma in realtà siamo pezzi di pane. Rispondo sulla questione perché è giusto. Io e Martina ci abbiamo provato, usciti dal programma eravamo in una bolla, non sapevamo se potesse funzionare tra noi. Io ho vissuto la situazione con tutto me stesso, poi sono state fatte delle scelte. Qualcuno ha scelto altro e va bene così, non parlerò mai male di nessuno. La vita va avanti."

La verità sarebbe, tuttavia, un'altra. Il portale di Giuseppe Porro ha condiviso le parole di Carlo, portando a una reazione piuttosto dura da parte dell'influencer Deianira Marzano. Quest'ultima, attraverso le sue storie Instagram, ha lanciato una stoccata a Carlo, accusandolo di aver parlato male di Martina a diverse persone, tra cui un ex di Uomini e Donne. Deianira ha insinuato che Carlo non sarebbe stato completamente sincero nelle sue dichiarazioni pubbliche, sottolineando che alcuni degli ex tentatori, pur fingendosi amici di Martina, giocano su due fronti.

Per rincarare la dose, Deianira ha anche condiviso una segnalazione ricevuta da un follower, secondo la quale Carlo, che vive nella zona di Porto San Giorgio, sarebbe noto per il suo atteggiamento arrogante. La segnalazione affermava che sabato sera l'ex tentatore era stato visto uscire da una discoteca a Civitanova Marche insieme a una ragazza. L’influencer ha così concluso il suo intervento con una critica nei confronti di Carlo: "Carlo, cosa stai combinando? E poi parli male di Martina come se fossi tu quello abbandonato. Sei sempre alla ricerca di visibilità, e le donne lo percepiscono chiaramente, così come lo percepiamo noi".

