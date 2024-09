Uomini e Donne, Martina De Ioannon tronista: arriva la reazione dell'ex tentatore Carlo Marini

Gossip TV

Martina De Ioannon è la nuova tronista di Uomini e Donne! A dire la sua sui social anche l'ex tentatore di Temptation Island Carlo Marini: "Non parlerò mai male di nessuno".

Martina De Ioannon è la nuova tronista di Uomini e Donne. A commentare la partecipazione dell'ex discussa protagonista di Temptation Island alla nuova edizione del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ci ha pensato il tentatore Carlo Marini in una diretta Instagram insieme a Simone Dell’Agnello.

Le parole di Carlo Marini su Martina De Ioannon

Nel corso della seconda registrazione di Uomini e Donne, è stata presentata la quarta tronista, che si andrà ad aggiungere Francesca Sorrentino, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli. Si tratta dell'ex protagonista dell'ultima fortuna edizione di Temptation Island, Martina De Ioannon. Una presentazione inaspettata, che è stata criticata da molti.

A commentare la scelta di Martina di salire sul trono per trovare l'amore è arrivato Carlo Marini. Durante una diretta Instagram con Simone Dell’Agnello, l'ex tentatore dell'ultima edizione di Temptation Island ha dichiarato:

Temptation Island è stata una bellissima esperienza per me, però poi si va avanti. Facciamo i duri ma in realtà siamo pezzi di pane. Rispondo sulla questione perché è giusto. Io e Martina ci abbiamo provato, usciti dal programma eravamo in una bolla, non sapevamo se potesse funzionare tra noi. Io ho vissuto la situazione con tutto me stesso, poi sono state fatte delle scelte. Qualcuno ha scelto altro e va bene così, non parlerò mai male di nessuno. La vita va avanti.

Le anticipazioni della prima registrazione di Uomini e Donne

La nuova registrazione di Uomini e Donne è stata ricca di colpi di scena. Martina De Ioannon è stata presentata come nuova tronista del dating show di Maria De Filippi. Tra i corteggiatori che sono scesi per l’ex protagoniste di Temptation Island e Francesca Sorrentino ci sono stati anche due volti noti al pubblico di Canale 5: Simone Florian e Gianluca Benincasa. Se Francesca ha fatto i complimenti ai ragazzi scesi, Martina ha rivelato di non essere interessata a nessuno. Per quanto riguarda Ida Platano, ha fatto il suo ingresso in studio per salutare tutti e comunicare la sua scelta: ovvero quella di non tornare in studio.

