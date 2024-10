Uomini e Donne, l'ex dama Valentina Autiero si candida in politica e stravolge il look

Gossip TV

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne, ha annunciato una nuova avventura: la candidatura al Consiglio comunale di Anzio, la sua città d'origine.

Valentina Autiero, ex protagonista del trono over di Uomini e Donne, ha deciso di dare una svolta radicale alla sua vita, non solo sul piano estetico ma anche professionale.

Uomini e Donne, Valentina Autiero scende in politica con un look tutto nuovo

La dama, conosciuta per la sua partecipazione al dating show di Canale 5, è tornata sotto i riflettori, ma stavolta con un nuovo look e una nuova carriera. Durante la sua esperienza televisiva, Valentina si è fatta notare per il suo carattere deciso e i frequenti interventi contro chi non si comportava correttamente. La sua popolarità crebbe tanto tra il pubblico quanto con Maria De Filippi, che l’ha sempre sostenuta. Nel corso del programma, Valentina frequentò diversi cavalieri, tra cui Germano Avolio, con il quale sembrava aver trovato la sua dolce metà. I due lasciarono insieme lo studio, ma la relazione durò solo pochi mesi. Le incomprensioni e la distanza tra loro, come ha spiegato la stessa Valentina, resero impossibile la prosecuzione della storia al di fuori del programma. Nonostante l'affetto del pubblico, Valentina non è più apparsa a Uomini e Donne.

Negli ultimi tempi, la Autiero ha sorpreso tutti con un nuovo capitolo della sua vita. Non solo ha rivoluzionato completamente il suo look, passando da una chioma nera a un rosso acceso, ma ha anche annunciato la sua candidatura in politica. In una storia pubblicata sui social, Valentina ha mostrato un manifesto elettorale in cui si presenta come candidata al Consiglio comunale della sua città natale, Anzio. Con entusiasmo ha commentato la sua decisione, descrivendola come "una nuova avventura".

Qualche anno fa, intervistata da TuttosulGossip, l'ex dama aveva espresso il suo desiderio di tornare nel programma ma nel parterre dell'over non si tuttavia più vista.

"La mia esperienza ad Uomini e Donne è stata assolutamente positiva, anche perché altrimenti non sarei rimasta per 6 anni. Certo, magari alcune persone che erano all’interno del programma insieme a me non mi sono sempre piaciute, ma è normale. Non mi dispiacerebbe tornare ad Uomini e Donne"

Parlando degli anni trascorsi nel dating show di Canale 5, l'ex dama romana ha dichiarato:

"Per quanto riguarda la produzione, tutti quelli che lavorano al programma invece ho un buon ricordo: mi hanno fatta sentire sempre a mio agio, sono stati una seconda famiglia. Maria è straordinaria: mi è sempre stata accanto. Mi ha fatto “ragionare”, sia quando ero un po’ impulsiva sia quando sono stata “credulona”. Lei diciamo che era la parte razionale di me ed è così con tutti in trasmissione. Non si rende protagonista, ma ci fa parlare quando ci vede in difficoltà. Con Tina non ci sono stati particolari scontri, nulla di ingestibile. A Gianni invece all’inizio non andavo a genio, i primi anni abbiamo litigato varie volte ma poi col passare del tempo penso abbia imparato a conoscermi..a conoscere le mie sfaccettature ed ha capito che sono proprio così."

Nonostante le difficoltà incontrate nel percorso sentimentale televisivo, Valentina ha saputo reinventarsi, diventando un volto sempre più conosciuto nel mondo dei social e, ora, anche della politica.

