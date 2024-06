Uomini e Donne: l'ex corteggiatore Carlo Marini tra i tentatori di Temptation Island, la reazione social di Manuela Carriero

Gossip TV

È ufficialmente partita la nuova edizione di Temptation Island. Tra i tentatori anche Carlo Marini, l'ex corteggiatore di Manuela Carriero a Uomini e Donne.

La nuova edizione di Temptation Island è finalmente partita. Tra i tredici tentatori del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia c'è anche un volto noto agli spettatori di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Carlo Marini, ex corteggiatore dell'allora tronista Manuela Carriero.

Carlo Marini, da Uomini e Donne a Temptation Island: parla Manuela Carriero

Ieri, giovedì 27 giugno 2024, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Temptation Island. Sette le coppie in gioco (Alessia e Lino, Jenny e Tony, Christian e Ludovica, Siria e Matteo, Gaia e Luca, Martina e Raul, Vittoria e Alex) e tredici i tentatori che proveranno a testare la fedeltà delle fidanzate. Tra questi c'è anche Carlo Marini, un volto che gli spettatori di Canale 5 già conoscono molto bene.

Il nuovo tentatore ha partecipato all'ultima stagione di Uomini e donne come corteggiatore di Manuela Carriero che, ironia della sorte, aveva preso parte al reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia insieme al suo ormai ex fidanzato Stefano Sirena. Le cose, però, non andarono bene e Carlo decise di lasciare il dating show di Maria De Filippi.

Leggi anche Lino esagera con la tentatrice: Alessia sbotta e chiede il falò di confronto

A commentare la prima puntata di Temptation Island, che ha toccato picchi di 3.804.000 di spettatori e del 36.5% di share, è stata proprio Manuela. Commentando la prima puntata della fortunata trasmissione di Canale 5 insieme ai suoi fan, l'ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di essere a conoscenza della partecipazione di Carlo come tentatore:

Si, di Carlo tentatore lo sapevo e sono contenta per lui [...] Ma Ludovica che ride quando il fidanzato dice che è stato tradito due volte?! Io sono scioccata. La ragazza napoletana mi fa morire dal ridere. Alessio e Tony invece promettono bene..Raul troppo geloso povera Martina, a me lei piace un sacco!

Carlo Marini vicino a Martina

Carlo Marini è stato tra i protagonisti della prima puntata di Temptation Island per il suo avvicinamento a Martina. Il tentatore e la ragazza hanno iniziato da subito a stuzzicarsi, provocarsi, stendersi a vicenda la crema solare facendo infuriare Raul, che non è riuscito a trattenere la sua rabbia. "Non commentate mentre sto vedendo, mi devo calmare" ha detto il ragazzo ai suoi compagni di avventura presenti nel Pinnettu. Come si evolverà la situazione? Martina riuscirà a resistere alle tentazioni? Per scoprirlo non ci resta che attendere il prossimo appuntamento che andrà in onda giovedì 4 luglio 2024 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sui protagonisti di Uomini e Donne.