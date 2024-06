Temptation Island: Lino esagera con Maika, Alessia furiosa chiede il falò di confronto immediato (VIDEO)

Gossip TV

Dopo aver visto i video del fidanzato Lino Giuliano mentre flirta nel villaggio con la tentatrice Maika, Alessia Pascarella ha chiesto il falò di confronto anticipato, ma lui non si è presentato: "St*onzo 2024".

Tra i protagonisti assoluti della prima puntata di Temptation Island ci sono stati sicuramente Lino Giuliano e Tony Renda, che appena entrati nel villaggio hanno iniziato a flirtare con le tentatrici regalando le prime delusioni alle fidanzate Jenny Guardiano e Alessia Pascarella. Ed è proprio quest'ultima che, furiosa, ha chiesto il falò di confronto anticipato.

Alessia delusa da Lino: amore al capolinea?

La prima puntata della nuova stagione di Temptation Island, andata in onda ieri giovedì 27 giugno 2024 in prima serata su Canale 5, è stata davvero pesante per Alessia Pascarella. Gli atteggiamenti esagerati e fuori luogo di Lino Giuliano, che ha trovato in Tony Renda una spalla nel villaggio delle tentazioni, non sono per niente piaciuti alla ragazza fin dai primi istanti.

Una situazione che è andata peggiorando con il passare delle ore in Sardegna con Lino che si è avvicinato pericolosamente alla tentatrice Maika. Immagini che hanno provocato la dura reazione di Alessia che, visibilmente provata e delusa, ha chiesto il falò di confronto immediato al suo fidanzato, che di tutta risposta ha deciso di non presentarsi. "Me lo aspettavo" ha confessato la ragazza alle sue compagne di avventura per poi sfogarsi sulla sabbia, scrivendo un'offesa per il fidanzato: "Lino str*nz 2024".

Ma non è finita qui. Al primo falò con Filippo Bisciglia, che le ha mostrato dei nuovi video in cui Lino si è lasciato andare a delle affermazioni molto pesanti sulla sua relazione, Alessia ha letteralmente sbottato e chiesto un secondo confronto immediato con il suo fidanzato: "Basta, me lo dovete chiamare. Io sono venuta qui perchè lui doveva dimostrare il contrario visto che dice che sono pazza e gelosa. Non gli faccio fare il fighetto nel programma. L'ho sempre rispettato anche quando non avrei dovuto". Dopo aver rifiutato la prima volta, Lino accetterà il confronto con la compagna?

Alessia Pascarella e Lino Giuliano: tutto sulla coppia di Temptation Island

Originari di Napoli, Alessia Pascarella e Lino Giuliano stanno insieme da ben quattro anni. Lei ha 30 anni e fa la parrucchiera mentre lui ne ha 29 e fa barbiere. È stata lei a scrivere alla redazione di Temptation Island perchè è convinta che lui la tradisca ed è stanca di rincorrere un ragazzo immaturo. Lino invece ha accettato di partecipare al reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia perché vorrebbe che la sua fidanzata gli stesse meno addosso. I due riusciranno a risolvere i loro problemi di coppia o decideranno di lasciare il villaggio separati? Per scoprirlo non ci resta che attendere la seconda puntata che andrà in onda il prossimo giovedì 4 luglio 2024 in prima serata su Canale 5.

