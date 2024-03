Uomini e Donne, l'andirivieni dei corteggiarori stanca Ida, Barbara voce della verità: "Fai piazza pulita" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Mario e Pierpaolo, corteggiatori di Ida Platano, minacciano a turno - e almeno uno mantiene fede alla parola - di lasciare lo studio. Barbara De Santi consiglia alla tronista di pensarci bene...

Oggi, nella nuova puntata di Uomini e Donne, si inizia con il trono over e al centro studio Tiziana e Angelo. Ma il fulcro della puntata è incentrato sulle liti del trono classico di Ida Platano e sul comportamento infantile dei suoi corteggiatori, Pierpaolo e Mario.

Tiziana si siede al centro studio su richiesta di Tina Cipollari, che è desiderosa di sapere come procede la storia tra la dama e il cavaliere. Angelo prende la parola e dichiara che durante l'ultima cena che hanno avuto hanno analizzato i loro caratteri e hanno compreso di non essere compatibili. Queste parole scatenano la solita discussione in studio tra gli opinionisti, la dama e l'intervento anche di Cristina Tenuta, che ritiene che Angelo sia stato "corrotto" dalla dama e tra le due donne inizia un confronto abbastanza acceso. Nessuno crede alla versione di Tiziana, ma ritengono questo epilogo prevedibile, considerando le premesse tra i due. Maria De Filippi li fa accomodare e poi passa al trono classico con Ida Platano.

La tronista è stata raggiunta in camerino da Pierpaolo, che cerca di chiarire con lei dopo la questione del profumo-gate con Mario Cusitore, ma Ida è furiosa e ritiene che lui non l'abbia difesa, né le abbia creduto dopo le prove che lei gli ha dato della sua sincerità. I due discutono e in studio Pierpaolo si presenta con dei fiori per chiederle formalmente scusa. Ida accetta le rose ma attacca il corteggiatore, perché stanca del comportamento suo e di Mario con lei. Dopo una discussione con Pierpaolo, la tronista ne inizia un'altra con Mario: la tronista si dice stanca del suo atteggiamento e tra i due volano stracci. Ma, per il corteggiatore, Ida ha anche una sorpresa visto che è il suo compleanno: gli ha preparato una torta e un regalo per lui. Mario non si aspettava questo gesto e abbraccia la tronista, sussurrandole qualcosa all'orecchio. Quando Mario le chiede di ballare, Ida accetta, mentre a Pierpaolo aveva negato il ballo poco prima. Dopo il ballo, Maria annuncia che Pierpaolo se n'è andato e che è entrato in camerino dicendo che non ha apprezzato il comportamento di Ida con lui.

Si passa al trono over con un corteggiatore, Antonio, sceso per Barbara e non manca il solito teatrino di Tina Cipollari: mentre i due provano a conoscersi, la produzione chiude il microfono all'opinionista e le telecamere la inquadrano mentre cerca di farsi riaccendere il microfono. Intanto, Barbara decide di non tenere Antonio. Intanto Pierpaolo è richiamato in studio e annuncia alla tronista che vuole andar via, perché è arrabbiato e deluso da lei. Il corteggiatore lascia lo studio e Ida lo segue, decisa a capire perché ha preso questa decisione. I due iniziano a litigare nel backstage degli studi Elios, con la tronista che ribadisce che questo comportamento di entrambi i corteggiatori l'ha stancata. Mentre i due parlano, Gianni chiede loro di rientrare in studio su invito di Maria. Ma anche lì ricomincia una nuova discussione tra Ida e Mario, che ha da ridire sulle parole della tronista a proposito del ballo per il suo compleanno.

Tra i due volano stracci con il corteggiatore che ribadisce alla tronista di non organizzargli niente come esterna, perché lui se ne torna a Napoli. Ma tutto lo studio è dalla parte di Ida: intervengono, infatti, sia Ida del trono over, sia Barbara che consiglia alla tronista di andare a riprendere Daniele, dato che il suo futuro con i due corteggiatori non è per nulla roseo. Anche Francesco dice a Mario che ha sbagliato a reagire così, mentre Tina sostiene che dietro la richiesta di Mario di non avere nessun programma con Ida si nasconda altro: per l'opinionista, infatti, Mario ha già dei piani a Napoli e un'esterna con Ida li intralcerebbe. Entrambi i corteggiatori non sono ben visti per il loro comportamento e l'espressione infastidita di Ida conferma che la tronista non ha più intenzione di tollerarli. A farle tornare il sorriso ci pensa Gianni, che le chiede di ballare insieme e di uscire a cena con lui.

