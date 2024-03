Uomini e Donne, Ida si cosparge di profumo per sbugiardare Mario: scoppia il profumo-gate in studio! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida Platano e Mario Cusitore sono di nuovo protagonisti di una lite: il profumo-gate divide lo studio!

Oggi, a Uomini e Donne, si inizia con il trono classico e con una lite tra Ida Platano e i suoi corteggiatori a causa di un profumo! Il trono over mostra Ida al centro studio con un cavaliere, Massimo, che sta conoscendo anche Sabrina, e un nuovo corteggiatore, Luigino.

Uomini e Donne, Ida si cosparge di profumo per sbugiardare Mario: scoppia il profumo-gate in studio!

Maria De Filippi, conduttrice del dating show di Canale5, annuncia che Brando non è in studio e fa entrare Ida Platano e Daniele Paudice. La tronista è stata in esterna con Pierpaolo e un video mostra la lite furiosa tra il corteggiatore e Ida: Pierpaolo, infatti, ha affermato che secondo lui Ida ha regalato a Pierpaolo lo stesso profumo di Mario. Un pensiero molto cattivo che ha provocato la rabbia della tronista. Ida, infatti, lo manda a quel paese e se ne va, dicendogli che a 43 anni non può sentirsi dire questa cosa.

In studio, Tina sottolinea che la reazione di Pierpaolo è giusta, mentre Gianni afferma che non ha senso questo comportamento e che se davvero pensa che Ida possa regalare un profumo che indossa un corteggiatore a un altro, allora, dovrebbe andarsene. Intanto, nell'esterna con Mario, la tronista tira fuori l'argomento profumo anche con lo speaker napoletano e tra loro inizia una forte discussione, perché per Ida il corteggiatore ha mentito. Maria in studio fa notare che Ida aveva ideato uno stratagemma per scoprire se Mario aveva mentito e aveva deciso di indossare il profumo incriminato per capire se davvero Mario aveva usato quel profumo o stava mentendo - come poi scopre la tronista.

Entrano i due corteggiatori e Pierpaolo accusa la tronista di aver sminuito il loro bacio da quando Mario è tornato in studio, mentre Ida accusa Pierpaolo di non averle creduto e di aver invece dato fiducia alle parole di Mario. Quest'ultimo, svela la conduttrice, ha scritto alla redazione dicendo che il profumo che Ida ha regalato a Pierpaolo è lo stesso suo. Per la tronista è solo una prova del fatto che lui abbia cercato di farle fare brutta figura con Pierpaolo. Mario si alza e si siede, mentre la discussione prosegue con toni sempre più accesi. Alla fine, Ida chiede di sedersi di nuovo sul trono, perché non ha più nulla da dire a nessuno dei due. Gianni commenta che i corteggiatori sono infantili e che se Pierpaolo pensa davvero che Ida farebbe una cosa del genere, allora, dovrebbe andarsene.

Nel frattempo, Daniele chiede a Ida se ha senso che lui resti lì e la tronista decide di eliminarlo: i due si salutano e il corteggiatore le augura il meglio. Tina commenta che Ida fa sempre scelte sbagliate e che ha mandato via un bravo ragazzo, per tenersi Mario che è fin troppo chiaro che sta lì per le telecamere e non per lei. Maria De Filippi, invece, prende le difese di Mario, almeno per l'ultima esterna, visto che Ida lo ha ingannato per smascherarlo e dimostrare a Pierapolo che si sbagliava su di lei.

Spazio al trono over con Ida e Sabrina che stanno conoscendo Massimo: il cavaliere ammette che si trova molto bene con tutte e due e che questa sera uscirà con Ida. Quest'ultima, mentre Sabrina accetta di continuare la conoscenza, avvisa il cavaliere che non continuerà se saranno ancora in 3 in questa frequentazione. Gianni chiede a Sabrina e Francesco se hanno chiuso definitivamente, ma questa domanda scatena una discussione tra Francesco e Sabrina, perché il cavaliere ha ammesso di stare bene dopo una settimana dalla fine della loro frequentazione. Secondo la dama è una risposta data per ripicca e che se fosse davvero così allora vorrebbe dire che i suoi sentimenti non erano così forti per lei. Gianni la attacca molto duramente e la dama è in difficoltà, tanto che chiede di andarsene. Per Ida scende un cavaliere, Luigino, e Tina non perde occasione di dire la sua!

