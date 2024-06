Uomini e Donne, Jessica Pittari si racconta: "Fino a 7 anni in orfanotrofio. La convivenza? Non fa per me!"

Gossip TV

La dama del trono over di Uomini e Donne Jessica Pittari si è raccontata alla rivista ufficiale del dating show: ecco cosa ha rivelato!

Jessica Pittari è entrata nel parterre femminile del trono over di Uomini e Donne in questa edizione. Intervistata dal magazine ufficiale del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, la dama ha svelato alcuni retroscena sul suo passato e su ciò che per lei è importante in una relazione sentimentale.

Uomini e Donne, Jessica Pittari: "Fino a 7 anni in orfanotrofio"

Jessica Pittari era scesa nello studio di Uomini e Donne per corteggiare Mario Verona, ma era stata mandata via per essere poi richiamata da Marcello Messina, con cui ha avuto una frequentazione breve ma burrascosa! La fisioterapista di Cuneo si è raccontata al magazine del dating show e ha aperto le porte della sua casa, svelando diversi retroscena sul suo passato.

Single da due anni e mezzo e madre di un bambino di 11 anni, Jessica ha rivelato che per lei la parola casa ha un significato particolare. La dama, infatti, ha vissuto in un orfanotrofio fino a 7 anni e prima di allora la parola "casa" non aveva alcun significato. Non aveva mai conosciuto cosa fossero una famiglia e il calore di un posto in cui vivere al sicuro. Poi i suoi genitori adottivi l'hanno trovata e portata via e per lei è iniziata una nuova vta:

"Casa per me vuol dire porto sicuro, anche perché per i primi 7 anni della mia vita, viendo in orfanotrofio, non sapevo proprio cosa fosse una casa, né il suo calore"

A 19 anni con il suo compagno trova e si innamora perdutamente della casa in cui ancora ora vive: "Per me è stato un colpo di fulmine". E, ora che ne ha 32 nulla è cambiato: l'appartamento in cui vive è quello che ha accolto la sua famiglia, composta all'epoca da lei, dal figlio e dal compagno. Nonostante la relazione con il padre di suo figlio sia terminata, per Jessica questa casa è ancora il suo porto sicuro ed è per questo che la dama sembra avere le idee molto chiare anche su un aspetto delle relazioni: la convivenza.

Uomini e Donne, Jessica Pittari: "La convivenza? Non fa per me"

La dama non si definisce gelosa del suo appartamento, anche se non è solita aprire le porte di casa sua a chiunque se non a una ristretta cerchia di persone. Inoltre, ha ammesso che dopo la fine della storia con il padre di suo figlio non ha più convissuto e non ha intenzione di ripetere l'esperienza.

Jessica ha le idee molto chiare, come è emerso anche nel programma: matura e sicura di sé, non ha usato mezzi termini quando ha ricordato a Marcello Messina che il suo comportamento era molto infantile e che non era possibile che nel giro di poche settimane di frequentazione si fosse già innamorato di lei.

Allo stesso modo, la dama del trono over sembra avere le idee chiare su cosa significa per lei la convivenza: Jessica, infatti, ha ammesso che in passato era stata parte del progetto di vita che aveva avuto con il padre di suoi figlio, ma che ora non era più una sua priorità andare a convivere. In maniera molto schietta ha dichiarato:

"A oggi non mi vedo da nessun'altra parte se non dentro casa mia e, se dovessi trovare un nuovo compagno, non ci convivrei"

