Uomini e Donne, Isabella Ricci non può nasconderlo ancora: ''Gemma Galgani deve essere in studio perché…''

Isabella Ricci, volto amatissimo di Uomini e Donne, non risparmia frecciatine a Gemma Galgani poi parla delle nozze con Fabio Mantovani.

Isabella Ricci ha lasciato il trono over di Uomini e Donne e il pubblico avverte enormemente la sua mancanza. Sui social non è difficile imbattersi a dediche per la dama romana, che ha incantato moltissimi fan, nonostante sia stata poco più di sei mesi in trasmissione. In attesa di sposare il suo amato Fabio Mantovani, Isabella si è lasciata andare, svelando un dettaglio shock sul vero motivo della presenza di Gemma Galgani nel dating show di Canale5.

Uomini e Donne, Isabella Ricci contro Gemma Galgani

Dama amatissima del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne, Isabella Ricci ha trovato l’amore nello studio di Maria De Filippi, dove ha incontrato Fabio Mantovani che, con amore e discrezione, si è insinuato nel cuore della romana. Isabella, nonostante le critiche ricevute da alcuni dei volti del programma, è tra le dame più apprezzate del dating show di Canale5 e ora si gode la sua storia d’amore, lontana dalle telecamere. Isabella e Fabio hanno deciso di convolare a nozze con una cerimonia intima a Pescatina, in provincia di Verona, dove vive il cavaliere, con la benedizione della famiglia di lui.

Ricci continua a seguire le vicissitudini di Uomini e Donne, dove Ida Platano e Riccardo Guarnieri fanno discutere, e dove Gemma Galgani sta diventando sempre più invisibile. La dama torinese, che prima dominava intere puntate e si lanciava in discussioni accese con Tina Cipollari, ha sempre meno spazio durante gli appuntamenti quotidiani, complice il fatto che nessun cavaliere sembra essere interessato a conoscerla. A proposito di Gemma, Isabella si è lasciata andare ad una frecciatina velenosa sulle pagine di Nuovo, ammettendo:

“Gemma ci deve essere per ricordarti tutto quello che tu non vuoi essere: questo è lo scopo della sua presenza nel programma. Lei cerca l’amore da and e sinceramente non saprei che consiglio darle senza essere sgarbata… Per m si comporta proprio da bambina visto che il suo cuore parte in quarta dopo un minuto che ha conosciuto un pretendente. Dovrebbe imparare a gestire meglio le sue emozioni”.

