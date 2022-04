Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri retroscena assurdi: ''Si sono mollati perché…''

Gossip TV

Nuove ipotesi sul presunto ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, mentre un’ex dama di Uomini e Donne porta a galla un retroscena assurdo.

Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano, come canta Venditti, e lo sanno bene Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne sono tornati al centro delle polemiche, da quando il cavaliere pugliese ha deciso di provare a trovare un nuovo amore nello studio del programma di Maria De Filippi, finendo per rivolgere tutte le proprie attenzioni alla sua ex. Tra critiche, fan che tifano per il ritorno di fiamma e colpi di scena, Ida e Riccardo finiscono nel mirino di un’ex dama che svela un retroscena a cui nessuno avrebbe mai pensato.

Uomini e Donne, Ida e Riccardo incastrati: la verità sulla coppia

Riccardo Guarnieri ha fatto ritorno nello studio di Uomini e Donne e per Ida Platano la sua permanenza nel programma di Maria De Filippi non sarà mai più la stessa. Dopo aver condiviso una relazione passionale quanto burrascosa, fatta di tira e molla, momenti magici e lacrime disperate, Ida e Riccardo sono riusciti a chiarire il loro rapporto nelle ultime puntate del dating show di Canale5, suggellando la pace dopo la rottura con un ballo e con una rinnovata confidenza l’uno nell’altra. Inevitabilmente, il feeling palese tra Ida e Riccardo ha creato non poche polemiche, soprattutto dal momento che entrambi affermano di non aver alcun interesse a riprendere a frequentarsi, mentre sembra che sia tutto il contrario di quanto affermato, dato che ogni scusa è buona per la coppia, per toccarsi, abbracciarsi e stuzzicarsi tirando in ballo il passato.

Tina Cipollari non ha preso benissimo questo riavvicinamento e, mentre Alessandro Vicinanza assaggia l’ira di Maria De Filippi, l'opinionista ha criticato apertamente Platano, trovando assurdo il suo repentino cambiamento d’umore davanti ad un uomo che comunque l’ha fatta molto soffrire, e Guarnieri che sperava fosse tornato per nuove esperienze, non per replicare il passato. Insomma, secondo l’opinionista i due volti del Trono Over stanno prendendo in giro tutti e il pubblico sembra essere d’accordo, stando ai commenti che si leggono sui social. Anche un’ex dama di Uomini e Donne, Barbara De Santi, crede che Ida e Riccardo non siano stati del tutto sinceri.

“Si sono mollati perché era impossibile una storia tra loro due, può darsi anche che risucceda, un uomo e una donna che stanno insieme due anni e mezzo e che si lasciano… Due anni e mezzo? A me non tornano i conti. Loro non sono mai stati insieme 30 mesi. Mai!!”.

Secondo Barbara, che durante la frequentazione tra i due era ancora parte del cast del programma, Ida e Riccardo sono stati insieme per molto meno tempo di quello che vorrebbero far credere, ed effettivamente se consideriamo le pause, i ripensamenti, la partecipazione a Temptation Island, non è escluso che De Santi abbia ragione nella sua osservazione. Al momento, ciò che preme ai telespettatori è capire se questo ritorno di fiamma avverrà o meno nelle prossime puntate!

