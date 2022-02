Uomini e Donne, imprevisto per Gemma Galgani: ''Tutta colpa di Tina Cipollari''

Gossip TV

Gemma Galgani fa una confessione sull’opinionista di Uomini e Donne.

Cosa è successo a Gemma Galgani? La dama torinese è apparsa già di tono e senza voce nell’ultima puntata di Uomini e Donne, e la colpa sarebbe tutta di Tina Cipollari. Ecco cosa ha rivelato Gemma sull’opinionista del dating show di Canale5.

Uomini e Donne, Tina lascia Gemma senza voce!

Gemma Galgani ha iniziato a conoscere meglio Pierluigi, sebbene il nuovo cavaliere di Uomini e Donne non l’avesse particolarmente colpita a livello estetico. La dama torinese non si è arresa alla prima impressione e, dopo una cena galante, ha deciso di ricambiare invitando il cavaliere a casa sua, come consigliato da Maria De Filippi. Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, mentre Alessandro ha rischiato il malore in diretta, Pierluigi ha raccontato di essersi trovato davanti una donna stranamente fredda e Gemma ha confermato di non aver provato nulla per il cavaliere.

A far divertire il pubblico del dating show di Canale5, tuttavia, sono state le premesse di Gemma prima di parlare della situazione. “Comincio dicendo che sono senza voce perché Tina mi ha fatto un agguato nel dietro le quinte! Ho piantato un urlo che ho perso una corda vocale”, ha ammesso Galgani mentre Tina Cipollari se la rideva. L’opinionista ha confermato di aver sorpreso Galgani con un agguato, per poi ascoltare con attenzione il racconto della rivale sulla serata con Pierluigi.

La romana ha inveito contro Gemma, accusandola di aver preso in giro il cavaliere: “Il bacio? A te questo signore non ti piace, stai campando scuse. Non t’interessa, lui non ti piace. Cosa li tieni a fare questi uomini?”, ha sbottato Tina facendo infuriare Gemma. Per la dama sta per arrivare un nuovo cavaliere, come preannunciato da Maria: sarà lui quello giusto?

