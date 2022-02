Uomini e Donne, Alessandro rischia di sentirsi male: panico in studio

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Alessandro si agita molto parlando della brutta discussione con Pinuccia e interviene la presentatrice.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani chiude con Pierluigi dopo una serata deludente. Mentre Giovanni incontra diverse critiche per aver scelto di frequentare Sara, poco dopo aver chiuso la conoscenza con Daniela, Alessandro e Pinuccia hanno smesso di frequentarsi e il cavaliere non ha preso bene l'accaduto.

Uomini e Donne: Alessandro sta male per Pinuccia

Abbiamo lasciato Gemma Galgani e Pierluigi pronti per una cena insieme dopo aver parlato della prima esterna a Uomini e Donne, che ha convinto entrambi a continuare la conoscenza. Nella nuova puntata, il cavaliere ammette di aver trovato Gemma fredda, nonostante tra loro vi sia stato un bacio e le movenze della dama abbiano infuocato il corpo di Pierluigi. La torinese entra in studio, confermando di non aver provato una grande affinità per il cavaliere e scontrandosi con i commenti durissimi di Tina Cipollari, che l’accusa di averlo tenuto pur sapendo di non trovarlo attraente. Si passa poi a Giovanni e Sara, che si sono scambiati il numero di telefono dopo che il cavaliere e Daniela hanno chiuso.

Giovanni, interrogato da Maria De Filippi, rivela di aver accettato solo dopo aver chiuso con Daniela, ma a quest’ultima non va a genio questo colpo di scena, avendo preso consapevolezza che il cavaliere non ha mai provato nulla per lei. Giovanni è certo di essere stato lineare nei confronti di Daniela che invece ci è rimasta molto male. “Ricordati che Sara è la tua ultima possibilità, se non vai d’accordo con lei te ne vai e non torni più. Non puoi ballare, siediti”, ha sbottato Tina Cipollari.

A sorpresa, dopo la puntata in cui è scoppiata in lacrime per un imprevisto che l’ha fatta sentire in difficoltà, Pinuccia si è scagliata contro Alessandro, reo di aver fatto una domanda scomoda. Dopo una discussione bruttissima, Alessandro e Pinuccia non si sono più sentiti. Il cavaliere è veramente molto colpito da quanto accaduto, non nasconde di avere problemi a dormire e di non sentirsi bene dopo quanto accaduto, tanto che anche Maria appare allarmata e cerca di tranquillizzarlo.

