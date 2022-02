Uomini e Donne, il retroscena inedito di Matteo Ranieri sul rapporto con Armando Incarnato: "Se non fosse stato per lui..."

Gossip TV

Il bel tronista di Uomini e Donne chiarisce la sua posizione nei confronti del cavaliere.

A distanza di alcuni giorni dallo scontro nello studio di Uomini e Donne, Matteo Ranieri ha voluto chiarire la sua posizione nei confronti di Armando Incarnato. Intervistato dal settimanale ufficiale del dating show, il tronista ha deciso di vuotare il sacco e svelare alcuni retroscena del rapporto con il cavaliere partenopeo.

La verità di Matteo Ranieri sul rapporto con Armando Incarnato

L'avvicinamento inaspettato di Armando a Denise ha letteralmente destabilizzato Matteo che, intervistato dal magazine di Uomini e Donne, ha confessato: "Più che sentirmi tradito ci sono rimasto male. Ho la brutta abitudine di affezionarmi, di fidarmi delle persone. Inevitabilmente questo ti porta a ricevere delusioni. Io non l’avrei fatto a lui. Se vuoi bene a una persona, non fai queste cose. La delusione poi ti porta a sentirti tradito, anche se il termine forse è esagerato".

Il giovane tronista di Uomini e Donne ha poi rivelato i motivi della sua delusione: "Fosse stata un’altra persona, con cui non ho legato, l’avrei buttata sul ridere. Non me la sarei presa così tanto". Stando alle parole di Matteo, quindi, tra lui e Armando ci sarebbe proprio un'amicizia nata ai tempi del trono di Sophie Codegoni: "Appena entrato nel programma, l’anno scorso, non riuscivo a esprimermi. Non riuscivo neanche a parlare. Ero molto più timido. Lui, il giorno stesso fece una battuta alla tronista per aiutarmi, per convincerla a portarmi in esterna. Dopo quel gesto mi sono affezionato. E penso che, se non fosse stato per lui, oggi non sarei qui. Ho un bel ricordo e lo ringrazio, a prescindere dai motivi per cui può averlo fatto. Mi piace pensare che fosse stato spinto dalla mia dolcezza, dalla voglia di aiutarmi, e non dal desiderio di ritagliarsi uno spazio in più. Mi disse che era rimasto colpito dalla purezza che ho negli occhi".

"Armando è una persona molto particolare" ha aggiunto Ranieri "Nella mia esperienza, ho capito che chi ha un carattere così forte cela un mondo dietro di sé. Spesso sono persone più sensibili di altre. E a volte riportano ferite importanti che incidono sul modo di porsi, di difendersi. Allo stesso tempo però non giustifico azioni brutte: non è che se hai ricevuto delusioni nella vita hai il diritto di comportarti male con chi ti vuole bene".

