Uomini e Donne: Gemma Galgani e Tina Cipollari sfiorano la rissa (VIDEO)

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani fa infuriare seriamente Tina Cipollari, che minaccia di lasciare lo studio finché la dama sarà presente in studio. Nel frattempo, la torinese riceve un due di picche da Franco, che non è intenzionato a conoscerla meglio.

Uomini e Donne: caos in studio, cosa è successo?

Stefano è rimasto molto male per il gesto di Gemma Galgani. Dopo aver ricevuto un due di picche da parte della dama torinese, il nuovo volto di Uomini e Donne è uscito con Giuliana ed è scattato un bacio, anche se la dama ha confidato in studio di non aver provato le farfalle nello stomaco. Stefano, tuttavia, è ben più interessato a parlare della freddezza con cui Gemma l’ha trattato, soprattutto quando durante il ballo ha preso le distanze fisiche, a suo dire trattandolo con superiorità. Galgani ha spiegato di essersi spostata semplicemente perché Stefano e Tina Cipollari, che stavano ballando in coppia, rischiavano di rifilarle una gomitata in pieno volto. Il cavaliere romano non crede alla scusa di Gemma, mentre si deve arrendere al fatto che Giuliana non sia interessata a continuare questa conoscenza.

Per Stefano arriva Gioia, una donna frizzante che trasmette tutto l’interesse che prova per lui. Gioia trasmette talmente tanto entusiasmo che Stefano non può che conoscerla meglio. Nel frattempo, Gemma balla con Franco che era originariamente sceso per Nadia. “Ecco lei sul primo straccio che vede, ci si butta. Quando non ha uomini per lei, si butta sul primo malcapitato”, ha ironizzato Tina per stuzzicare la torinese. Maria De Filippi ferma subito le polemiche, rivelando che per Franco c’è una nuova dama, Carmela, che crede di avere tante caratteristiche in comune con il cavaliere. Gli opinionisti sti scagliano contro Franco, sospettando che a lui non interessi Carmela e che non dovrebbe dirle di sì se non la pensa.

Galgani confida di essere interessata a Franco, mentre lui replica immediatamente di non condividere lo stesso pensiero. Dopo un ballo, scoppia una discussione tra Tina e Gemma, e l’opinionista ci va giù pesante: “Brutta, cattiva e maleducata. Sapete perché è così cattiva? Perché nessuno la vuole è destinata a stare da sola. Io rimarrò fuori finche questa cafona starà qua”. La Cipollari ha lasciato lo studio, dopo aver scoperto che Gemma durante il ballo ha portato fuori dallo studio la sua sedia, e minaccia di rimanere dietro le quinte fino a quando la torinese non riporterà dentro la seduta. Alla fine è Ida Platano a sedare la situazione prima che degeneri, andando a recuperare la sedia per Tina.

