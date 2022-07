Gossip TV

L'ex corteggiatrice campana dice la sua sua l'ipotetica e prematura fine della storia d'amore tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone.

In questi ultimi giorni, si sono fatte sempre più insistenti le voci sulla fine della storia d'amore nata all'interno del dating show di Uomini e Donne tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone.

Uomini e Donne, il commento di Federica Aversano sulla crisi tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone

I due ragazzi, usciti insieme dal programma di Canale 5 tre mesi fa, appaiano sempre più distanti e secondo quanto riferiscono alcuni esperti di gossip mancherebbe solo l'annuncio ufficiale. Matteo e Valeria, subito dopo la scelta, hanno trascorso qualche giorno insieme a Roma per poi prendere strade separate. L'ex tronista è stato avvistato spesso a Genova mentre Valeria soggiornava nella sua città natale a Napoli.

A insospettire tutti ulteriormente, l'assenza di foto e dediche da parte di entrambi e il silenzio di Matteo in occasione del compleanno dell'ex corteggiatrice.

La "non scelta" di Matteo, Federica Aversano è stata naturalmente tirata in ballo sulla questione e i fan della giovane campana hanno chiesto insistentemente cosa pensasse della presunta fine della storia tra Matteo e Valeria.

"Sono tutte così le domande. Non ho mai gioito per i momenti difficili di altri. Anzi me ne dispiace", questo il commento della 24enne originaria di Caserta che in tantissimi vorrebbero vedere sul trono del dating show nella prossima stagione.

Secondo quanto riferito da Deianira Marzano, l'ex tronista ligure e l'ex corteggiatrice campana avrebbero pronto persino il post con l’annuncio della fine della loro relazione. "Ufficialmente finita la storia di una delle coppie nate a Uomini e Donne. Non si sentono da settimane. Persone vicine fanno sapere che lei è rimasta delusa dal comportamento di lui" ha invece rivelato Amedeo Venza.

Una cosa è certa: il comportamento di entrambi non sta piacendo molto al pubblico la maggior parte del quale ritiene ormai che la coppia non sia mai esistita.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.