Uomini e Donne, Marco Antonio stanco di aspettare Emanuela: "Voglio uscire con Roberta" [VIDEO]

Oggi, 27 novembre, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne: al centro le dinamiche del trono over con Alessio e Claudia. Anche tra Emanuela e Marco Antonio la situazione non è per nulla rosea.

Uomini e Donne, Alessio e Claudia chiudono, Marco Antonio ed Emanuela sempre più lontani

Claudia e Alessio sono protagonisti al centro studio con la loro relazione: la situazione, dopo la breve comparsata dell'ex della dama, è degenerata sempre di più. Già nel corso della scorsa puntata, in studio, Alessio si è infuriato e durante un ballo ha dichiarato alla dama che tra loro è tutto finito. Maria De Filippi chiede alla dama come sono andate le cose durante l'ultima cena che hanno trascorso insieme, dopo la quale i due non si sono più sentiti. Dal racconto di Claudia, durante una cena insieme lei e Alessio hanno affrontato la questione di poter uscire dal programma insieme, ma se prima la dama aveva dato risposta positiva, poi dopo aveva elencato tre ragioni per cui non sarebbe uscita con lei. Claudia ha accusato Alessio di voler restare fino a maggio nel programma. Quando la cena è sfociata in una situazione tragicomica, con Alessio che non le rivolge più la parola e quasi la lascia a piedi a pochi passi dall'hotel, i due sono arrivati a salutarsi in maniera fredda.

Sollecitato da Maria De Filippi, il cavaliere svela che, in questi giorni in cui non ha sentito Claudia, è stato molto meglio, con anche la dama che ammette che anche per lei è stato lo stesso. Tina si intromette e afferma che secondo lei non c'è mai stata da parte di entrambi la volontà di voler uscire insieme dal programma. I due, intanto, continuano a rinfacciarsi diversi momenti passati e quando Claudia ammette che ancora ora uscirebbe dal programma, il cavaliere si infuria e accusa la dama di essere una bugiarda e di non avere idea di ciò che le dice. Continuano a insultarsi e alla fine è Maria De Filippi a decretare la fine della storia tra i due, visto che non fanno altro che litigare.

Ancora problemi per due protagonisti del trono over: al centro studio si siedono Marco Antonio ed Emanuela. Dopo alcuni problemi dovuti alle insicurezze del cavaliere e anche alla dama che ancora non sente ancora di avere gli stessi sentimenti che ha per lui, la situazione ha subito un ulteriore sviluppo: un video della produzione mostra Roberta cercare Marco Antonio e chiedergli di ballare. Dalla conversazione tra i due si evince che la dama ha cercato di far ragionare il cavaliere e provare a fargli cambiare idea. Dopo il ballo, Emanuela chiede delle spiegazioni al cavaliere, ma tra i due la situazione si gela ulteriormente. In studio, Emanuela chiede a Roberta se deve vederla come una rivale, ma la dama dice che non è così, anche se è evidente che abbia riconsiderato Marco Antonio come possibile cavaliere.Quest'ultimo non è più partito per la vacanza programmata per un intoppo e dichiara che al momento ha bisogno di certezze, dopo che ne ha date così tante alla dama e vorrebbe capire che cosa prova Emanuela per lui. Dopo aver raccontato di una litigata, Marco Antonio spiazza accettando di far entrare una dama per lui! La nuova arrivata si chiama Federica e senza battere ciglio, Marco Antonio decide di tenerla, scioccando completamente Emanuela, che torna a sedersi con espressione triste, mentre Gianni Sperti si alza e, in maniera ironica le rivolge il segno delle corna.

Dopo il ballo, Emanuela gli ricorda che il cavaliere le aveva dato l'esclusiva, anche se lui nega e le ricorda che non può aspettarla invano. Poi, scioccando ancora di più la dama chiede di poter conoscere anche Roberta Di Padua e alla fine afferma che vuole uscire con lei a cena questa sera. Intanto per Alessio c'è una dama che vorrebbe conoscerlo e Maria De Filippi gli chiede se può farla scendere. Mentre il cavaliere sembra titubante, a incoraggiarlo c'è Barbara De Santi, che gli ricorda che non ha senso che lui non voglia conoscere altre donne. Alla fine, il cavaliere accetta e si presenta Camilla. Nonostante la trovi una bella donna, Alessio le dice che non se la sente di conoscere qualcuna ora, anche se sa che con Claudia non ci può essere nulla. Manuela continua a sentirsi delusa per il comprotamento di Marco Antonio e gli rinfaccia di aver cercato di chiedere alla redazione di poterlo raggiungere a Lecce per dimostrargli che ci teneva a lui.

