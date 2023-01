Uomini e Donne, Ida Platano si sfoga sui social: "Non giudicate"

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne, all'indomani del viaggio a Miami con il compagno Alessandro Vicinanza, ha deciso di confidare sui social un suo personale e intimo pensiero. Ecco cosa ha detto.

Dopo Uomini e Donne, Ida Platano ha ritrovato la serenità e l'amore con Alessandro Vicinanza. La coppia si è concessa una fuga d'amore a Miami per alcune settimane e sono rientrati da poco in Italia. Nonostante sia molto felice, la dama ha voluto anche rivelare un suo pensiero personale sui social contro alcuni commenti che ha ricevuto.

Uomini e Donne, Ida Platano si confessa sui social

Dal suo account Instagram, attraverso alcune stories, la dama bresciana ha postato un momento particolare della sua vita privata, con un messaggio importante. Ha, infatti, pubblicato un video del figlio mentre passeggia sulla spiaggia e a corredo di questo video ha scritto:

"Ogni mamma ha la sua storia. Ha camminato lungo un percorso difficile. Voi non conoscete le sue lotte, i suoi punti di forza, le sue debolezze. Lei giudica se stessa tutti i giorni, si sforza per il meglio tutti i giorni, quindi, non giudicate, ma fate un sorriso. Rassicuratele nelle loro lotte e lodatele per le loro vittorie. Prima di criticare, accusare o camminare, dovete camminare per un chilometro nelle sue scarpe."

Il suo sfogo è rivolto molto probabilmente ai diversi haters che le rivolgono critiche continue sui social per il suo essere una mamma single, ma come spesso accade, sono persone che giudicano senza conoscere davvero ciò che vivono in prima persona gli altri. Ida Platano in questo periodo è molto serena, l'amore con Alessandro Vicinanza è più forte che mai e, infatti, nelle stories precedenti allo sfogo, la dama di Uomini e Donne ha postato un bellissimo messaggio con un regalo da parte del compagno.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne