Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza lasciano il programma? La coppia pizzicata insieme, baci e passione

Sembra che la frequentazione tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza stia continuando senza ulteriori intoppi e c’è chi crede che la coppia lascerà insieme Uomini e Donne.

Nuove segnalazioni su due dei protagonisti più discussi del Trono Over di Uomini e Donne. Ida Platano e Alessandro Vicinanza, dopo le ultime anticipazioni sul programma e sul valzer delle coppie che intreccerà il percorso dei due con Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, continuano a stare insieme e vengono pizzicati a baciarsi in aeroporto. Ida e Alessandro lasciano Uomini e Donne?

Uomini e Donne, nuova coppia dice addio al programma?

Continuano i colpi di scena gentilmente offerti da alcuni dei protagonisti più chiacchierati di questa stagione di Uomini e Donne. Nello studio del dating show di Maria De Filippi, stando alle anticipazioni, è valzer delle coppie: Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua ci riprovano e chiudono, Ida Platano si infuria ed esce con Alessandro Vicinanza per poi accusarlo di pensare anche a Roberta, la quale non perde occasione di scontrarsi con la dama bresciana sua rivale in amore.

Insomma, regna il caos nel trono over non fosse che l’ultima segnalazione giunta alle orecchie dell’esperta di gossip Deianira Marzano mette in ordine quanto accadrà in puntata. Un fan, infatti, ha allegato alla sua segnalazione una foto di Ida e Alessandro insieme a Bergamo, all’aeroporto, dove si sono mostrati complici tra baci e momenti di forte passione. Insomma, Ida sembra aver superato la gelosia nutrita nei confronti di Roberta, credendo alla buona fede di Alessandro che si è confessato ancora innamorato di lei nonostante la loro brusca rottura.

A questo punto c’è da chiedersi: Platano e Vicinanza lasceranno insieme il programma di Maria De Filippi o la storia sta per subire l’ennesimo colpo di scena? I commentatori più cattivelli hanno fatto notare che saà impossibile fare a meno della dama bresciana che trova sempre un pretesto per rimanere ancorata al suo posto in trasmissione; altri ancora, invece, scommettono che alla fine Ida tornerà da Riccardo dando un pessimo esempio di amore al pubblico.

