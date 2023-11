Uomini e Donne, Ida Platano nuova tronista: Alessandro Vicinanza "sarebbe scioccato e amareggiato"

Gossip TV

Ida Platano è stata annunciata ieri come nuova tronista di Uomini e Donne: la reazione dell'ex fidanzato ed cavaliere del trono over, Alessandro Vicinanza.

Ida Platano, ex dama del trono over di Uomini e Donne, è la nuova tronista di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Ida Platano tronista, l'ex fidanzato Alessandro Vicinanza sarebbe molto amareggiato

La 42 siciliana è stata annunciata nel corso della registrazione di ieri e il video di presentazione è stato immediatamente pubblicato sulle pagine ufficiali del programma. La notizia ha colto molti telespettatori di sorpresa, in quanto la versione del classico del dating show predilige ragazzi e ragazze piuttosto giovane e inoltre sarebbe la prima tronista dopo essere stata per anni nel parterre femminile dell'over. Ida inoltre non aveva comunicato di essersi lasciata con Alessandro Vicinanza, l'ex cavaliere con cui era uscita dal programma poco meno di una anno fa. La Platano ha dichiarato di essere stata lasciata senza aggiungere ulteriori dettagli. Contrariamente a quanto si pensava in un primo momento, stando alle segnalazioni giunte a Deianira Marzano, Alessandro non era a conoscenza dell'arrivo di Ida sul trono e sarebbe "scioccato e amareggiato"

"Ragazzi ho parlato con Alessandro Vicinanza. Era amareggiato e scioccato, ha detto che non lo sapeva e che non se lo aspettava. L’unica cosa che ha detto è che adesso non se la sentiva di parlare perché era veramente amareggiato."

Questa mattina, Vicinanza, sulle note di "Bellissimissima", ha salutato i follower ironicamente con una consueta frase usata da Ida, ovvero "Buongiorno belli miei".

"Sono nuovamente single dopo una storia durata 11 mesi ha deciso di chiudere e oggi mi voglio rimettere di nuovo in gioco. Sicuramente non rincorrerò più nessuno, chi mi vuole mi sta accanto e vicino, chi non mi vuole una volta andato, basta, io mi chiudo. Mi sono sempre buttata a capofitto seguendo sempre i miei sentimenti ma ahimè fino adesso non è andata molto bene" queste le parole di Ida nel video di presentazione.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.