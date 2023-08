Uomini e Donne: Ida Platano insultata sui social, arriva la reazione dell'ex dama del trono over

Gossip TV

L'ex dama di Uomini e Donne replica alle critiche e offese sui social: "Che gente, sono fiera di...".

Non c'è pace per Ida Platano che, nelle ultime ore, è stata pesantemente insultata sui social per il suo lavoro. Insulti e offese che hanno provocato la reazione immediata dell'ex dama del trono over di Uomini e Donne, che ha affermato di essere orgogliosa di fare la parrucchiera.

Ida Platano replica alle offese sui social

Manca poco alla nuova stagione di Uomini e Donne, che partirà a settembre su Canale 5. Nell'attesa, Ida Platano è stata insultata pesantemente sui social: "Sparati morta sciampista". Una grave offesa che non è passata inosservata all'ex dama del trono over che, dopo aver ripreso la brutta frase, ha pubblicato nome e cognome del diretto interessato:

Innanzitutto mi faccio una risata perché non sa scrivere shampista, proprio per niente. Se vuole glielo faccio io lo shampoo. E poi sono fiera di fare ancora tutt’oggi ai miei clienti gli shampoo. Amo fare la parrucchiera, perché è il mio pane quotidiano. Quindi a me non ha offeso per niente. Se vuole lo sparo io, con un po’ d’acqua però. Ma che gente, davvero. Con un po’ d’acqua gli faccio uno shampoo magari si rilassa...

Comunque non mi rovina niente nessuno - ha aggiunto la Platano - Questi commenti li faccio vedere perché come metto la faccia io, ce la mette chi scrive e metto nome e cognome, non me ne frega niente. Che dire, ridiamo.

