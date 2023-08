Uomini e Donne, Soraia Ceruti ha già dimenticato Luca Salatino? Ecco l'ultima segnalazione!

Gossip TV

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soraia Ceruti ha già dimenticato l'ex Luca Salatino? Vediamo insieme cosa sappiamo!

Per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soraia Ceruti sembrerebbe aver già dimenticato il suo ex fidanzato, il tronista Luca Salatino, con cui ha lasciato il programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Soraia Ceruti ha già dimenticato Luca Salatino?

La coppia si è conosciuta nel 2022 negli studi di Canale5, dove Salatino era tronista di quella edizione e Soraia Ceruti era una delle sue corteggiatrici: i due si sono innamorati perdutamente e hanno deciso di vivere la loro storia anche fuori dalla trasmissione. Nel corso dello scorso anno, Salatino e Ceruti hanno portato avanti la loro relazione, all'apparenza solida, tanto da superare la lontananza dell'ex tronista, entrato nella casa del GFVip a settembre 2022.

Luca aveva lasciato il programma a pochi mesi dall'inizio del reality, adducendo come motivo la mancanza della fidanzata. Questo l'aveva reso molto apprezzato dal pubblico, rendendolo uno dei concorrenti più amati e papabili per la vittoria, se non avesse lasciato il reality. Verso la primavera, Soraia e Luca avevano anche annunciato che avevano iniziato la convivenza e avevano superato un altro difficile momento: l'operazione alla schiena dell'ex tronista. A documentare i vari momenti subito dopo l'operazione era stata l'ex corteggiatrice e i due sembravano sempre più uniti.

Tuttavia, a distanza di pochi mesi, la coppia ha annunciato di aver deciso di separarsi: i motivi non erano stati chiariti immediatamente e si erano susseguiti rumors di tradimenti da parte di lei, mentre altri ex volti del dating show adducevano come principale causa della rottura l'eccessiva gelosia di Salatino. L'ex tronista aveva anche riallacciato i rapporti con l'altro protagonista di Uomini e Donne, Matteo Ranieri, con cui si vociferava fosse ai ferri corti proprio a causa della relazione con Ceruti. Intanto, sembra che Soraia abbia dimenticato definitivamente l'ex tronista, tanto che sono giunte segnalazioni di una nuova fiamma. Si tratterebbe di un volto noto, soprattutto, ai fan di Temptation Island: il nome è quello del fotografo Giuseppe Annunziata, come riporta una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano, collaboratore dell'agenzia di eventi di Alessandra De Angelis ed ex di una concorrente di Temptation, Anna Ascione.

Annunziata avrebbe conosciuto di recente Soraia Ceruti, con cui è stato visto su una barca di sua proprietà, e i due, al momento, si starebbero frequentando:

"Deia [...] lui è il fotografo ex fidanzato di Anna Ascione, l'ex concorrente di Temptation Islan, si cice che con Soraya si sta conoscendo, ma ci sta di più te lo posso assicurare, abbiamo amici in comune!"

